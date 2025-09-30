「僕は死にましぇん！」

【写真】唐田が10kg増量した「最終形態」の姿。新作では一糸まとわぬ「ピンクの短髪」姿も…

『101回目のプロポーズ』（フジテレビ、1991年）で武田鉄矢が叫んだ、言わずと知れた名台詞だ。最終回は視聴率36.7％を記録し、“月9”の代表作の1つとなった。このたび、同局で続編『102回目のプロポーズ』の製作が発表されたが、主演を務めるのが唐田えりか（27）である。



前作が放送された6年後に生まれた唐田えりか ©時事通信社

◆◆◆

非モテ男とイケメン恋人との間で揺れ動くヒロイン役

唐田が演じるのは、武田と浅野温子の娘役。母の才能を継ぎ、人気チェリストになっているという設定だ。

「彼女は、霜降り明星のせいや演じる非モテ男と、伊藤健太郎演じるイケメン恋人との間で揺れ動くヒロイン役です」（芸能デスク）

東出昌大との不倫を「週刊文春」が報じたのが2020年。以降、地上波からは遠ざかっていた唐田。久しぶりの復帰作で、大役を背負うことになった。抜擢したのが、企画を担った元放送作家の鈴木おさむ氏だ。

役作りのために10キロ増量＆丸坊主姿に…

鈴木氏は昨年、ネットフリックスのドラマ『極悪女王』を手掛けたが、ダンプ松本のライバル・長与千種役を務めたのが唐田だった。

「役作りで10キロ増量。髪切りデスマッチに敗れて丸坊主にされるシーンでは『髪はまた生えてくる』と地毛で臨んだ。鈴木氏も『とんでもなく素晴らしい芝居だ』と絶賛していた」（同前）

今年は4本の映画に出演。佐藤健がプロデュースしたネットフリックスドラマ『グラスハート』に、ピンクのベリーショートで登場したことも話題となった。

日本での活動と並行して、唐田が目指しているのが、韓国への本格的な進出だ。

「韓国映画に出たい！」夢を告白したが…

「子供の頃からK-POPが好きで、事務所に『韓国でも活動したい』と志願。17年にイ・ビョンホンが設立した事務所と契約し、CMやドラマへの出演も果たした」（テレビ関係者）

家庭教師もつけて韓国語を猛勉強し、演技のレッスンも受けているという。韓国の芸能に詳しいライターの高月靖氏が語る。

「唐田さんは色白で清楚な雰囲気があり、韓国人ウケの良いタイプ。ファンは彼女のインスタを、愛称の『からたん』にちなみ、『カラタングラム』と呼んでいます」

主演映画も韓国で公開され、批評家からは好評だったという。かねてより「日本と行ったり来たりの生活をしたい」と語っていた唐田。最近は〈実は移住の計画もあって、実現させたいと思っています。韓国映画に出たい！〉（『GOAT meets01』25年7月24日）との夢を告白している。だが、彼女が今後、韓国で大活躍するのは“激ムズ”なのだという。

「韓国では不倫スキャンダルは致命的です。15年まで不倫を刑事処罰する姦通罪があり、男女問わず、芸能人が配偶者などから告訴される事件もあった。日本より不倫への抵抗感が根強いことも、国際的な調査で明らかになっている」（前出・高月氏）

「わざわざ“浮気相手女”の唐田を使う理由は？」と批判の声も

韓国在住のライター金敬哲氏もこう続ける。

「韓国はクリスチャンが国民の2割ほど。男女の結婚について非常に保守的な考え方を持っているのです」

実は『101回目のプロポーズ』は韓国でも大人気で、03年には『冬ソナ』のチェ・ジウ主演で中韓合作版が、06年にも韓国でリメイク版が作られたほど。それゆえ唐田の続編への出演が決まった際には……。

「歓迎する声もありましたが、『わざわざ“浮気相手女”の唐田を使う理由は？』『清純なイメージが薄い』と批判する声も見られます」（現地ジャーナリスト）

唐田の韓国へのプロポーズは成就するのか。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年9月25日号）