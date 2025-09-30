この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

築20年、30年と経過した自宅の売却を考えたとき、多くの人が頭を悩ませるのが「売る前にリフォームすべきか、そのまま売るべきか」という問題です。

「リフォームすれば高く売れそうだけど、費用を回収できるか不安」「汚れたままでは印象が悪いのでは…」。そんなお悩みに、不動産のプロがそれぞれの視点から、メリット・デメリットと後悔しないための判断基準を徹底解説します。

議論を交わすのは、らくだ不動産株式会社の不動産エージェント、島袋廉さんと八巻侑司さんです。



◾️基本は「そのまま売る」が有利？“現状派”の3つの理由

まず、「基本的には、リフォームせずにそのままの状態で売り出す方が、売主様にとっては合理的です」（島袋さん）



① 費用の回収リスク

「500万円かけてリフォームしたからといって、売却価格を500万円上乗せできる保証はどこにもありません。先行投資した費用を回収できず、結果的に損をしてしまうリスクがあります」（島袋さん）

② 買い手の好みの問題

「リフォームのテイストは、人によって好みが大きく分かれます。せっかくリフォームしても、買い手の好みに合わなければ意味がありません。特に、ご自身で自由にリノベーションしたいと考えている買い手にとっては、リフォーム費用が上乗せされている分、かえって割高に感じられてしまいます」（島袋さん）

③ 時間と手間の問題

リフォームには、業者との打ち合わせや工事期間など、数ヶ月単位の時間と手間がかかります。その間に市場の状況が変わり、売り時を逃してしまう可能性もゼロではありません。

「全面的なリフォームよりも、数万円で依頼できるプロのハウスクリーニングで、水回りなどを綺麗にするだけでも、内見時の印象は大きく改善します」と島袋さんは提案します。

◾️「ひと手間」で高値売却も。“リフォーム派”の主張

一方で、「ケースバイケースですが、戦略的なリフォームは高値売却に繋がる有効な手段です」と語るのは八巻さんです。

① 第一印象の重要性

「不動産売買は『第一印象』が全てと言っても過言ではありません。例えば、タバコのヤニで壁紙が黄ばんでいるだけで、家全体が古びた印象になり、買い手の購入意欲を大きく削いでしまいます。壁紙の張り替えなど、比較的安価で印象を刷新できるリフォームは、非常に費用対効果が高いと言えます」（八巻さん）

② 買い手の利便性

「中古物件の購入者の中には、『リフォームの手間をかけず、すぐに住み始めたい』という層が数多く存在します。ポイントを絞ったリフォームで物件の魅力を高めることができれば、こうした層に響き、早期の高値売却が期待できます」（八巻さん）



◾️では、どう判断すれば良い？カギは「ホームインスペクション」

二人の専門家の意見は分かれましたが、共通しているのは「物件の状態を客観的に把握することが全ての始まり」という点です。そこで有効なのが、「ホームインスペクション（住宅診断）」です。



【まとめ】

「築20年以上の家を売る前にリフォームすべきか」という問いに、唯一の正解はありません。ほとんどの場合、リスクの少ない「現状のまま」、あるいは「ハウスクリーニング程度」での売却が合理的です。しかし、物件の状態や市場のニーズを的確に捉えた、戦略的なリフォームが成功すれば、より大きな利益を得ることも可能です。

どちらの戦略を選ぶにせよ、まずはホームインスペクションでご自身の家の「健康状態」を客観的に把握し、信頼できるプロに相談することから始めてみてはいかがでしょうか。

らくだ不動産株式会社では、グループ会社「さくら事務所」のホームインスペクションを通じて、お客様の物件の状態を客観的に診断。その結果に基づき、売却戦略のプロとして、費用対効果を最大化する最適なご提案をいたします。「リフォームすべきか迷っている」という方も、ぜひ一度お気軽にご相談ください。