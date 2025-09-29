「女神さま」「ありがとうモニちゃん」横浜FCの勝利喜ぶ、女性アイドルの“ウエストちら見せ”ユニショットが話題「めちゃくちゃ素敵です」
横浜FCのスタジアムMCを努める三田萌日香さんが９月28日、自身のインスタグラムを更新。ユニホーム姿のショットを公開し、注目を集めている。
横浜FCは同日、J１第32節で湘南ベルマーレとホームのニッパツ三ツ沢球技場で対戦。同じくJ１残留を目ざす相手との大一番を１−０で制した。
この試合後、女性アイドルグループ『アイオケ』でボーカルとリーダーを担当する25歳は、泣き顔の絵文字とともに、こう勝利の喜びを発信した。
「大事な大事な試合に勝った。また一つ歴史を塗り替えました。絶対絶対、残留しましょう。横浜なら最後に笑おうぜ。アイオケスペシャルライブも、《SANDA》コラボトークステージもありがとうございました」
そして、ユニホームの裾をまくり上げてウエストを見せたコーデで、スタジアムの外でポーズを決めるショットや、満面の笑顔を浮かべるものなど、３枚の写真をアップロードした。
これにはファンからも「勝利の女神さま」「言霊、言霊。ありがとうモニちゃん」「めちゃくちゃ素敵です」といった声が上がった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】三田萌日香さんのお腹チラリ、ユニ姿ショット！
横浜FCは同日、J１第32節で湘南ベルマーレとホームのニッパツ三ツ沢球技場で対戦。同じくJ１残留を目ざす相手との大一番を１−０で制した。
この試合後、女性アイドルグループ『アイオケ』でボーカルとリーダーを担当する25歳は、泣き顔の絵文字とともに、こう勝利の喜びを発信した。
そして、ユニホームの裾をまくり上げてウエストを見せたコーデで、スタジアムの外でポーズを決めるショットや、満面の笑顔を浮かべるものなど、３枚の写真をアップロードした。
これにはファンからも「勝利の女神さま」「言霊、言霊。ありがとうモニちゃん」「めちゃくちゃ素敵です」といった声が上がった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】三田萌日香さんのお腹チラリ、ユニ姿ショット！