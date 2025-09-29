横浜FCのスタジアムMCを努める三田さん。写真：永島裕基

写真拡大

　横浜FCのスタジアムMCを努める三田萌日香さんが９月28日、自身のインスタグラムを更新。ユニホーム姿のショットを公開し、注目を集めている。

　横浜FCは同日、J１第32節で湘南ベルマーレとホームのニッパツ三ツ沢球技場で対戦。同じくJ１残留を目ざす相手との大一番を１−０で制した。

　この試合後、女性アイドルグループ『アイオケ』でボーカルとリーダーを担当する25歳は、泣き顔の絵文字とともに、こう勝利の喜びを発信した。

「大事な大事な試合に勝った。また一つ歴史を塗り替えました。絶対絶対、残留しましょう。横浜なら最後に笑おうぜ。アイオケスペシャルライブも、《SANDA》コラボトークステージもありがとうございました」
 
　そして、ユニホームの裾をまくり上げてウエストを見せたコーデで、スタジアムの外でポーズを決めるショットや、満面の笑顔を浮かべるものなど、３枚の写真をアップロードした。

　これにはファンからも「勝利の女神さま」「言霊、言霊。ありがとうモニちゃん」「めちゃくちゃ素敵です」といった声が上がった。

