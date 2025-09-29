シー・シー・ピー「オートセンサーボックス」3480円（税込）

家で料理をしている最中、例えば肉や野菜を切っているときに、衛生的に包丁や食材以外のものに触れずにゴミを処理したい時ってけっこうありますよね。しかも、捨てた後もなるべくニオイを出したくない……。

そんなニーズにぴったりなのが、「オートセンサーボックス」。本体側面に配されたセンサーに手をかざすとフタが自動で開閉、スムーズにごみを捨てられるうえ、衛生さも保てるゴミ箱。

世の中にフタ付きのゴミ箱はたくさんありますが、どうしても開けるときに手を触れる必要があって、手が濡れていたりすると、意外と困るんですよね。

この「オートセンサーボックス」は、本体の側面上部のセンサー部に手をかざすと天面のフタが開き、5秒後に閉じるというオート開閉機能を搭載。濡れた手でもゴミ箱本体に触れることなくゴミを捨てることができ、フタが自動で閉まるため、捨てたゴミが視界に入らず、ニオイの漏れも抑えられるなど、衛生的に使えます。

外寸は126mm径×高さ172mmで容量は約0.8L、重さ440gとコンパクトサイズ。デスク周りやキッチンのシンク周り、ベッドサイド、洗面台、トイレなど、場所を選ばずに設置が可能。

また、コンパクトサイズとオート開閉機能を活かして、お菓子や薬などの一時的な保管場所にしたり、趣味の小道具入れにするなど、ゴミ箱オンリーではなく多彩な使い方ができるのも嬉しいポイントです。

本体カラーはブラックとアイボリーの2色で、単4形アルカリ乾電池3本を使用。自宅はもちろん職場などでも便利に使える「オートセンサーボックス」。

発売元のシー・シー・ピー直営のオンラインショップでは購入受付がスタートしており、家電量販店やホームセンター、ECショップなどでも順次取り扱いが始まるとのこと。気になった方はぜひチェックしてみてください。

●DATA

シー・シー・ピー「オートセンサーボックス」

価格：3480円（税込）

https://ccp-otasuke.jp/