人気コスプレイヤーの柳丸（やなぎまる）さんが16日に亡くなっていたことが、27日までに分かった。柳丸さん自身のX（旧ツイッター）で、柳丸さんの妹を名乗る人物により声明で発表された。柳丸さんはその美貌と、柔軟な体を生かしたポーズでコスプレ姿を披露し、X（旧ツイッター）のフォロワー数66万人、インスタグラムではフォロワー約20万人と多くの支持を得ていた。



【写真】コスプレで人気を博していた「柳丸」さん

27日に発表された声明では「このたび柳丸はかねてより闘病を続けてまいりましたが、令和7年9月16日に安らかに永眠いたしました」と発表された。病状などの詳細については、公表されなかった。



また「長らくご愛顧いただきましたファンクラブならびに公式SNSアカウントにつきましては、令和7年11月末日をもちまして閉鎖させていただく運びとなりました」と発表。最後には「ここに謹んで柳丸の逝去をご報告申し上げますとともに、生前賜りましたご厚情に深く感謝し、心より御礼申し上げます」と締められた。



柳丸さんに関しては、今年8月に「以前より抱えておりました持病の悪化により、しばらくの間、芸能活動を休止させていただくこととなりました」と活動休止を発表していた。2024年11月には長期の入院を予告しており「今年（2024年）2月に発症した耳の不調を発端に筆舌に尽くしがたい体調不良が次々と起こり、脳を中心にさまざまな検査を行って参りました。しかし、現在も原因がわからずお医者さんも未知の状態です」（原文まま）と明かしていた。



（よろず～ニュース編集部）