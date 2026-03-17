【デジタル限定写真集 「ミンミコ 写真集『ミンミコ、襲来』」】 【デジタル限定写真集 「ミンミコ 写真集『かいしんの一撃』」】】 3月23日発売予定 価格：各2,200円 デジタル限定写真集「ミンミコ、襲来」表紙 【拡大画像へ】 ワニブックスは、ミンミコさんのデジタル写真集「ミンミコ、襲来」と「かいしんの一撃」を3月23日に発売する。価格は各2,200円。