¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó»á¡ÖÂçÎÌ°ÜÌ±¤¬Åú¤¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢ÆüËÜ¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡×ÆÈ¼«¸«²ò¤ò¸ì¤ë
¡ÖÂçÎÌ°ÜÌ±¤¬Åú¤¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ÚÆüËÜ¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡Û¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢µþÅÔºß½»¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¿ÍYouTuber¡¦¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó»á¤¬¼«¿È¤Î¥Á¥ã¥Í¥ë¤ÇÆüËÜ¼Ò²ñ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¾¯»Ò²½¡¦·ÐºÑÄäÂÚ¡¦¿Í¼êÉÔÂ¡¢¤½¤·¤ÆÂçÎÌ°ÜÌ±À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¿È¤Î¸«²ò¤òÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤·¤Ð¤·¤ÐÊ¹¤«¤ì¤ë¡ÖÆüËÜ¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Èá´ÑÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖËÍ¤Ï¤½¤¦»×¤ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âÆüËÜ¤Ï¤¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤ë¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÈÝÄê¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤ËÂÐ¤¹¤ëÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó»á¤Ï13Ç¯´ÖÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤¬¶«¤Ð¤ì¤ë¼Ò²ñÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤ÇÆ¯¤¯³°¹ñ¿Í¤ÏÆüËÜÊ¸²½¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¡Ö¤ª¶â¤Î¤¿¤á¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¡×¿Í¤¬Áý¤¨¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤ä¥Þ¥Êー¡¢¥ëー¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤è¤¦¤È¤»¤º¡¢¼«¹ñ¤ÎÊ¸²½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤³¤ì¤¬Â³¤¯¤È¼þ°Ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤Þ¤ºÃÏ°è¤È¤ÎËà»¤¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Áý¤¨¤ë¡×¤È´íµ¡´¶¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ê¤ÉÂ¾¹ñ¤Î¼ºÇÔÎã¤òµó¤²¡¢¡Öº£¤«¤éÆüËÜ¤âÆ±¤¸Æ»¤ò¤¿¤É¤ë¤Î¤Ï°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤ê¼Î¤Æ¡¢ÂçÎÌ°ÜÌ±¤¬ÆüËÜ¤ÎÌäÂê²ò·è¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥ì¥¸ÂÐ±þ¤ÎÎã¤ò½Ð¤·¡¢¡ÖÊÑ¤ÊÂÐ±þ¤ò¤µ¤ì¤ë¤è¤ê¡¢¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤ÎÊý¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÎ¸³ÃÌ¤òÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¼Ò²ñ¹½Â¤¤Î²ÝÂê¤ä¡¢ÆüËÜ¤Ç¡Ö½÷À¤ÎÎÏ¤¬½½Ê¬¤Ë³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤òÀË¤·¤ß¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤ò»º¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×¤ÈÄó°Æ¡£¡Ö·ë¶É¡¢²ÈÂ²¤è¤ê¤â²ñ¼ÒÍ¥Àè¤Î¶õµ¤¤¬º¬¶¯¤¤¤¿¤á¡¢»Å»ö¤òÍýÍ³¤Ë²ÈÂ²¤òÄü¤á¤ë¼ã¼Ô¤¬Â¿¤¤¡£º£¤Î»Å»ö¤ä¿¦¾ìÊ¸²½¤òÊÑ¤¨¡¢²ÈÄí¤òÍ¥Àè¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
°ÜÌ±À¯ºö¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê±¿ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ó¥¶¤ä·ÀÌó¤ÇÆüËÜ¤ËÍè¤¿³°¹ñ¿Í¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤äÆüËÜÊ¸²½¤ò´ë¶È¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¶µ¤¨¤ëÀÕÇ¤¤¬É¬Í×¡×¤È¤·¡¢ÈÈºá¤ä¼£°Â°Ý»ý¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¡ÖÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤¿¾ì¹ç¤¹¤°¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤È¤â¶¯Ä´¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£¤Ï³Î¤«¤ËÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤À¤¬¡¢Ê¿ÏÂ¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ê¸²½¤ò¼é¤ê¡¢É¬Í×¤ÊÉôÊ¬¤Ç³Ø¤ÓÄ¾¤·¡¢½÷À¤ÎÎÏ¤ò³è¤«¤»¤Ð¡¢¤¤Ã¤È¹¹¤ËÎÉ¤¤¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È²þ¤á¤ÆÆüËÜ¤Î¾ÍèÁü¤Ë´õË¾¤òÉ½ÌÀ¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ï¤É¤¦»×¤¦¡©¥³¥á¥ó¥È¤Ç°Õ¸«¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤ËÅê¤²¤«¤±¡¢¡Öº£Æü¤â¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤Þ¤¿º£ÅÙ¤ä¤ë¤è¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ÆÆ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
