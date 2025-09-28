ËÌµþ¡¢¹ñºÝ¸òÎ®¤ÎÃæ¿´ÅÔ»Ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÀ¤³¦6°Ì¤Ë¾å¾º¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
¡Ö¹ñºÝ¸òÎ®Ãæ¿´ÅÔ»Ô»Ø¿ô2025¡×Êó¹ð½ñ¤¬24Æü¡¢À¶²ÚÂç³Ø¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Æ±»Ø¿ô¤ÎÈ¯É½¤Ïº£²ó¤Ç3²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢ËÌµþ»Ô¤ÏÆ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´Ñ¸÷¤Î²óÉü¡¢²Ê³Øµ»½Ñ¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¸òÄÌ¤ÎÏ¢·ëÀ¤Ê¤É¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤ê¡¢ºòÇ¯¤«¤é½ç°Ì¤ò°ì¤Ä¾å¤²¡¢À¤³¦6°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÌµþÆüÊó¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
À¤³¦½é¤Î¹ñºÝ¸òÎ®Ãæ¿´ÅÔ»Ô»Ø¿ô¤È¤·¤Æ¤ÎÆ±Êó¹ð½ñ¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿¼ý½¸¡¢»Ø¿ô»»Äê¡¢ÄêÀÅª¸¦µæ¤òÄÌ¤¸¡¢³ÆÅÔ»Ô¤¬À¤³¦ÅªÍ×ÁÇ¤Î½¸ÀÑ¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÀ¯¼£¡¦·ÐºÑ¸òÎ®¡¢À¤³¦Åª¤Ê¿ÍÅª¡¦Ê¸²½Åª¸òÎ®¤Ê¤É¤ÎÌÌ¤Ç²Ì¤¿¤¹Ìò³ä¤äµ¡Ç½¤òÉ¾²Á¤·¡¢¤½¤Î¹ñºÝ¸òÎ®Ç½ÎÏ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢À¯ÉÜ´ÉÍý¼Ô¤ä¸ø¶¦À¯ºö¤Î¼ÂÌ³¼Ô¤¬ÅÔ»ÔÈ¯Å¸ÀïÎ¬¤È·×²è¤òºöÄê¤¹¤ëºÝ¤Î»²¹Í¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¡ÖÌ¥ÎÏÅÙ¡×¡Ö±Æ¶ÁÎÏ¡×¡ÖÏ¢·ëÎÏ¡×¤Î»°¤Ä¤Î¸¦µæÏÈÁÈ¤ß¤ò°ú¤Â³¤ºÎÍÑ¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢É¾²ÁÂÐ¾ÝÅÔ»Ô¤ò50ÅÔ»Ô¤Ë³ÈÂç¤·¡¢È¯Å¸ÅÓ¾å¹ñ¤ÎÅÔ»ÔÈæÎ¨¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤¿¡£
Áí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì10ÅÔ»Ô¤Ï½ç¤Ë¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¢¥Ñ¥ê¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢¥½¥¦¥ë¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢ËÌµþ¡¢¹á¹Á¡¢¾å³¤¡¢Åìµþ¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤È¥Ð¥ó¥³¥¯¡ÊÆ±Î¨10°Ì¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
ËÌµþ¤ÏÀ¤³¦6°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ê¬ÌîÊÌÉ¾²Á¤Ç¤Ï¡¢ËÌµþ¤ÎÌ¥ÎÏÅÙ¤¬19°Ì¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¼ç¤Ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´Ñ¸÷µÒ¿ô¤ÎÁý²Ã¤¬´óÍ¿¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£±Æ¶ÁÎÏ¤ÈÏ¢·ëÎÏ¤Ï°ú¤Â³¤¤½¤ì¤¾¤ì2°Ì¤È15°Ì¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Êó¹ð½ñ¤Î²òÀâ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÌµþ¤¬¹ñºÝ¸òÎ®¤ÎÃæ¿´ÅÔ»Ô¤È¤·¤Æ»ý¤ÄÃæ³ËÅª¤ÊÍ¥°ÌÀ¤Ï²Ê³Øµ»½Ñ¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤¢¤ê¡¢AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¡¢À¸Ì¿²Ê³Ø¡¢¿·ÁÇºà¤Ê¤É¤ÎºÇÀèÃ¼Ê¬Ìî¤Ç¥È¥ì¥ó¥É¤ò¥ê¡¼¥É¤·Â³¤±¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¹ñºÝÅª¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î²Ê³Øµ»½Ñ¿Íºà¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ºòÇ¯¤Î¥È¥Ã¥×10¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¢¥Ñ¥ê¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤¬°ú¤Â³¤¥È¥Ã¥×3¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾å³¤¤Ï¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´Ñ¸÷¤Î²óÉü¡¢·ÐºÑÈ¯Å¸¡¢Ê¸²½¶µ°éÌÌ¤Ç¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤ê8°Ì¤ËÌö¿Ê¤·¡¢½é¤á¤Æ¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
Æ±»Ø¿ô¤ÏÀ¶²ÚÂç³ØÃæ¹ñÈ¯Å¸·×²è¸¦µæ±¡¤È¥Ç¥í¥¤¥ÈÃæ¹ñ¤¬¶¦Æ±¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¤â¤Î¡£Êó¹ð½ñ¤Ï¡¢¹ñºÝ¸òÎ®Ãæ¿´ÅÔ»Ô¤Ïµ¡Ç½¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÄ´À°¤·¡¢»º¶È¹½Â¤¤ò¹âÅÙ²½¤·¡¢À©ÅÙ·¿³«Êü¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÅÔ»Ô´Ö¤Î²£¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯¤á¡¢²Ê³Øµ»½Ñ¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÍ¥°ÌÀ¤ò°Ý»ý¤·¡¢ÎÉ¹¥¤Ê¹ñºÝ²½È¯Å¸´Ä¶¤ò°ú¤Â³¤¾úÀ®¤·¡¢ÅÔ»Ô¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ³ËÅª¤ÊÎÏ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÄóµ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/YF¡Ë