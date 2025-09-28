PJ FASHIONが贈る冬の新作♡大人可愛いトレンドアイテムが登場

女性の体を美しく彩り続けてきたPEACH JOHNが展開するアパレルライン「PJ FASHION」から、2025 WINTER COLLECTIONが登場しました。カジュアルさとエレガンスを絶妙にブレンドし、着る人の魅力を最大限に引き出すラインナップ。毎日のコーデをアップデートして、寒い季節をおしゃれに楽しめるアイテムが揃います。

トレンド感あふれるアウター

冬の主役アウターには、ふわふわ起毛の「シャギーショートPコート」（16,500円/S・M/ピンク・ブラウン・ミント）が登場。

大きめの襟とオーバーサイズで華奢見え効果も抜群です。

さらに「エコファーショートコート」（16,500円/S・M/イエロー・ピンク・ベージュ）は、リッチな毛並みで存在感大。

ショート丈なので重くなりすぎず、冬コーデを軽やかに仕上げてくれます♪

フェミニンに着こなすニット&ワンピース

「フリルカラーニットトップス」（8,800円/ワンサイズ/グレー・ベージュ・ブラック）はオーガンジーフリルが華やかで、ショート丈がスタイルアップを叶えます。

フェミニン派には「バストギャザーフラワーワンピース」（14,300円/ワンサイズ/ブラック・ブラウン）が一押し。美しいデコルテラインと華やかなディティールで1枚でも映えるデザインです。

さらに「ラペルルーズニットワンピース」（8,800円/ワンサイズ/グレー・モカ）は襟元のデザインがアクセントになり、さりげない色気をプラスしてくれます♡

着回し力抜群のニットアイテム

「シャギールーズニットカーディガン」（8,800円/ワンサイズ/ピンク・グレー・モカ）は、長い毛足が冬らしい存在感を放ちつつ、シンプルで合わせやすい万能アイテム。

羽織るだけでこなれ感を演出でき、デイリーに活躍します。フェミニンもカジュアルも楽しめる冬コーデの強い味方です。

まとめ♡冬のおしゃれをもっと楽しく

「PJ FASHION 2025 WINTER COLLECTION」は、アウターからワンピース、ニットまでトレンドと可愛さを詰め込んだラインナップ。

どのアイテムも冬の毎日を特別に変えてくれる存在です。カジュアルさに心ときめくフェミニンをプラスして、自分らしい冬スタイルを楽しんでみませんか？お気に入りの1着がきっと見つかるはずです。