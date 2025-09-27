「美しい」「いつも可愛い」審判員資格を持つグラドルがFC東京を現地で応援! 20歳ということで初めての…
グラビアアイドルの鈴原すずさんが27日に自身のインスタグラム(@suzu_suzuhara.official)を更新し、FC東京を現地で応援したことを明かした。
FC東京は23日にホームで行われたJ1第31節でアビスパ福岡と対戦。FWマルセロ・ヒアンのゴールで1-0の勝利を収め、リーグ戦3連勝を飾った。
日本サッカー協会(JFA)公認3級審判員の資格を持ち、FC東京サポーターであることを公言している鈴原さん。スタンドで撮った写真とともに試合レポートを掲載し、「欲を言えばあと1点、、なんて贅沢は言いません。今は特に結果を求めたい時期だからこそ、ここで今季初の3連勝、それも全てクリーンシートで!東京ダービー、多摩川クラシコと続く中、今回、中2日で勝利を掴みきったのは本当にデカいと思います!!!」と喜んだ。
さらに「個人的MVP」として、決勝点をアシストしたMF安斎颯馬を選出。「スタミナや熱量、対人守備、逆足の精度も格段に上がってて、数々の鋭いプレーに惹き付けられました。個人的にはやっぱりあの熱量の高さが堪らなく素敵な選手だと思います」と称えた。
また、今月4日に20歳となった鈴原さんは「誕生日を迎えた後の現地観戦ということで、現地では初のお酒を飲みましたっ」と報告。「マンゴービアカクテル フルーティーで美味しかった~!私は今のところビールが1、2を争うくらい好みなので、次はFC東京オリジナルクラフトビール飲んでみたいなあ」と綴り、「大人の皆様!スタグルにあるオススメのお酒あったら教えてください~~!」と呼びかけた。
ファンからは「次戦も勝利の美酒味わいましょう ユニフォーム姿いつも可愛い」「So cute」「ガッツポーズすらかわいい」「いつも美しいサッカーガール」「サンガスタジアムで飲むことができる『かんぱい』という京都醸造クラフトビールがオススメです」といったコメントが届いている。
