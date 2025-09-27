累計利用者数は758万人に

JR九州は2025年9月25日、西九州新幹線の開業から3年間の利用状況を発表しました。

【堅実に成長？】これが西九州新幹線の利用状況です（画像）

西九州新幹線は武雄温泉〜長崎間およそ66kmを結んでおり、現状、他の新幹線との接続が無い「日本一短い新幹線」です。武雄温泉駅では在来線特急との対面乗り換えを可能にして、乗り継ぎに便宜を図っています。

2022年9月23日の開業以来、累計利用者数は約758万人、1日平均では約6900人となりました。

開業3年目（2024年9月23日〜2025年9月22日）の利用者数は262万4000人で、1日平均は約7200人。前年からは103％に増加し、開業前の2018年度における特急「かもめ」（諫早〜長崎）の利用水準と比べても111％となっています。

ちなみに、比較として北海道新幹線（新青森―新函館北斗）の利用者数を見ると、2025年5〜7月の3か月では1日平均5000人前後で推移しています。

西九州新幹線は、月別の利用状況を見ると、2025年7月23日からの1か月を除き、すべての月で前年を上回りました。最多では前年同月比108％を記録。開業前（2018年度の特急「かもめ」）との比較でも概ね110％前後で推移し、一部の月では120％を超える伸びを示しています。

また、JR九州が販売する九州新幹線・西九州新幹線の自由席に乗車可能な定期券「新幹線エクセルパス」の利用者は、2025年8月末時点で692人となり、2022年9月末時点から471人増加しました。諫早〜長崎間、新大村〜長崎間、武雄温泉〜長崎間では、それぞれ100人を超える利用者がいるということです。