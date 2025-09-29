この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「新卒応援チャンネル【さざえ】」が公開した動画に、自動車整備工場を新卒入社後わずか2ヶ月で退職した25卒の男性が登場。MCのさざえ氏に対し、過酷すぎる職場環境と退職に至った衝撃の経緯を語った。



この男性は自動車整備の専門学校を卒業後、2025年4月に民間の整備工場へ入社。しかし、そこは「技術は見て盗め」という昭和の価値観が根強く残る職場だった。入社2週目には、タイヤ交換の作業中に先輩から「お前ら俺らのことを見てなさすぎだ！」と突然怒鳴られたという。「技術は盗むものだ。だから俺や工場長を見て盗め」と理不尽な指導を受け、「見よう見まねの整備で事故を起こしたらどう責任とるんだ」と強い疑問を抱いたと明かした。



さらに、ミスに対するペナルティは自己責任が原則。「ミスをしたらどうすればいいですか？」と尋ねると、「ミスをするな」の一点張り。万が一ミスをした場合は「自分の給料から補填」するか「客に謝り倒して払ってもらう」かの二択しかないと告げられたという。実際に彼は、トラックのボルトを曲げてしまった際に8,000円を自腹で支払わされたと告白した。



こうした理不尽な日常に加え、退職の決定打となったのが工場長による暴力的な行為だった。車検の整備中に「効率悪すぎるだろ！遅すぎるんだよ！」と怒鳴られ、なんと工具のスパナを投げつけられたというのだ。幸い身体には当たらなかったものの、「これを見ていた先輩も『俺がお前らぐらいの時は十字レンチを投げつけられたから、それに比べれば丸くなった』と言っていた」と、暴力が常態化していた職場の異常性を語った。



この一件がきっかけで退職代行サービスを利用して退職。その後、病院で「適応障害」と診断されたことを明かした。現在はフリーターとして穏やかな日々を送っているというこの男性は、「無理だと感じたら辞めた方がいい。自分の心を信じて」と、同じように悩む人へメッセージを送った。