Á°²¬»õ²Ê°å±¡¤Î±¡Ä¹¡¢Á°²¬ÎËÇÏÀèÀ¸¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö»õ²Ê°å¤ÎË½Ïª¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÚÁ°²¬ÎËÇÏ¡Û¡×¤Ç¡¢¡Ö»õ°å¼Ô¤¬¸À¤ï¤Ê¤¤¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¤Î°Ç¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢°Â°×¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¤ËÀø¤à¥ê¥¹¥¯¤ÈÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
Á°²¬ÀèÀ¸¤Ï¤Þ¤º¡¢¡ÖËÍ¤éÎ×¾²²È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»õ²Ê°å»Õ¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤È¾×·âÅª¤Ê»ö¼Â¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿¦¿Íµ¤¼Á¤Ê»õ²Ê°å»Õ¤Û¤É¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¼£ÎÅ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤¤¤«¤Ë°ãÏÂ´¶¤Î¤Ê¤¤¸ý¸µ¤Ë½ÐÍè¤ë¤«¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¿Í¹©Åª¤ËÇò¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤¿»õ¤Ï¡¢È©¤ä¿°¤Î¿§¤ÈÄ´ÏÂ¤»¤º¡Ö°ãÏÂ´¶¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤¿¤á¡¢¿¦¶ÈÊÁ¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤¿¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¤ò´õË¾¤·¤ÆÍè±¡¤¹¤ë´µ¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢¤è¤ê¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¸ý¹Ð´Ä¶¡×¤Ç¤¢¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÃî»õ¤ä»õ¼þÉÂ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸¶°ø¤ÈÍ½ËÉË¡¤âÀµ¤·¤¯Íý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Èþ°Õ¼±¤ÎÁ°¤Ë¤Þ¤º·ò¹¯¤Ê¾õÂÖ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬Àè·è¤À¤ÈÅ£¤ò»É¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¤Î¼ïÎà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²òÀâ¡£»õ²Ê°å±¡¤Ç¹Ô¤¦¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¡×¤È¼«Âð¤Ç¹Ô¤¦¡Ö¥Û¡¼¥à¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¡×¤Ï»õ¤½¤Î¤â¤Î¤òÇò¤¯¤Ç¤¤ë¤¬¡¢ºÇ¶áÎ®¹Ô¤Î¡Ö¥»¥ë¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¡×¤Ï¡¢¡Ö»õ¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤¿Ãå¿§¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢ËÜÍè¤Î»õ¤Î¿§¤Ë¶á¤Å¤¯¤°¤é¤¤¤Î¸ú²Ì¡×¤·¤«¤Ê¤¯¡¢»õ¼«ÂÎ¤Î¿§¤ÏÇò¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÌÀ³Î¤Ë¶èÊÌ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËÁ°²¬ÀèÀ¸¤Ï¡¢¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤ª¸ý¤Î´Ä¶¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀ°¤¨¤Æ¤«¤é¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ä¤ì¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Ö°Â¤¯¡¢µ¤·Ú¤Ë¡¢Ã¯¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÎ¢¤¬¤¢¤ë¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¡¢ÌµÍÑ¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï»õ²Ê°å¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
