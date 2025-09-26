Snow Manがペコちゃん扮したイラストで登場！不二家オリジナルクリスマスプレート付きケーキ発売決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Snow Manがブランドキャラクターを務める不二家より、「FUJIYA×Snow Man オリジナルクリスマスプレート」付きケーキが発売されることが決定した。

■クリスマスプレート付きは予約限定＆数量限定

全国の不二家洋菓子店では、「Christmas is FUJIYA.」をテーマに、10月1日から12月25日までクリスマスセールを実施。予約限定・数量限定で、ブランドキャラクターであるSnow Manのイラスト入りクリスマスプレートが付いてくる「Smile Switchクリスマス」が登場する。

2025年は「ホワイト」と「ショコラ」の2種類のケーキを用意。ここだけでしか手に入らない特典の「FUJIYA×Snow Manオリジナルクリスマスプレート」は、ペコちゃんに扮したSnow Manのイラストを描き起こした特別なデザインで、Snow Man一人ひとりの特徴も表現されている。

本商品は店頭での予約の他、不二家洋菓子店のネット予約受付サイト「FUJIYA-Sweets.com」でも予約が可能だ。

メイン写真：FUJIYA×Snow Man オリジナルクリスマスプレート

