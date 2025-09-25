ジョンマスターオーガニック×LeSportsac限定コラボ第3弾！心躍る全3種セット

昨年まで完売続出となった人気コラボが、ついに第3弾としてカムバック！ジョンマスターオーガニックとLeSportsacが手掛ける限定コレクションが、2025年10月2日（木）に数量限定で発売されます。機能性とデザイン性を兼ね備えたポーチやトートと人気のオーガニックケアアイテムがセットに。色も心ときめく全3色で、毎日を特別に彩ります♪

リップケアにぴったりのギフト

「lip care gift」は、持ち運びに便利なLeSportsacのミニポーチとジョンマスターオーガニックのリップカームがセットになった特別アイテム。販売価格は税込4,510円。

リップカームはオリジナルシトラス・ラズベリー・ペパーミント・バニラから選べます。ポーチはモーブピンク、フロスティグリーン、サンドバーの3色展開で、どれも大人可愛い仕上がりです♡

毎日のヘアケアをおしゃれに

「hair trial gift」は、C&Gシャンプー（60mL）とC&Gコンディショナー（60mL）の2点に、レクタンギュラーコスメティックポーチをセット。

価格は税込6,985円。旅行やジム通いにもちょうどいいサイズ感で、カラーはモーブピンク、フロスティグリーン、サンドバーの3色から選べます。

機能性とデザイン性を両立した、大人女子の必需品♪

毎日のお出かけに活躍するトート

「vertical city tote」は、シンプルで都会的なデザインが魅力の限定トートバッグ。通勤や週末のお出かけにぴったりで、カラーはモーブピンク、フロスティグリーン、サンドバーの3色展開。

価格は税込15,950円で、購入者にはR&AヘアミルクN（30mL）のプレゼント付き。実用性とおしゃれ感を兼ね備えた、大人のための特別アイテムです♪

限定コラボで日常をアップデート♡

ジョンマスターオーガニック×LeSportsacの数量限定コレクションは、シンプルなのに洗練されたデザインと、心地よさを兼ね備えた魅力的なラインナップ。

2025年10月2日（木）発売、直営店舗では9月18日（木）から先行予約が始まります。完売必至の人気コラボだからこそ、早めにチェックして、日常に特別感をプラスしてみてくださいね♪