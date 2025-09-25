元教師が断言「先生は行事に本気」。体育祭と合唱コンにまつわる“裏工作”の都市伝説を斬る
教育系YouTubeチャンネル「静岡の元教師すぎやま」が公開した動画で、元教師のすぎやま氏が「体育祭で優勝したクラスは、合唱コンクールでは勝てないように先生が調整している」という学校の“都市伝説”にズバリ回答している。
動画は、視聴者から寄せられた「体育祭で優勝したクラスは合唱コンクールで勝たせてもらえないって本当ですか？」という質問に答える形で進行。これは、特定のクラスに栄誉が集中しないよう、先生方が裏で“調整”しているのではないか、という生徒たちの間でまことしやかに囁かれる噂だ。
これに対し、すぎやま氏は「結論として、基本的にはそういうのはないと思う」とキッパリ否定。その最大の理由として、「先生方って意外と行事に本気なんです」と元教師ならではの視点を明かした。
さらに、もし教頭などから「1組は体育祭で優勝してるから、合唱コンクールは2組に譲ってあげてくれない？」といった不正な調整を頼まれた場合のシミュレーションを展開。「私そんなん言われたら『はぁ！？ 暴れるよ？』」と、自身の熱い想いをユーモラスかつ力強く語った。
「校長だろうが教頭だろうが、そんな不正を要求してきたら絶対許せない」と語るすぎやま氏。「先生がそんな裏工作してたら、もう生徒に申し訳ない」と続け、多くの教師が生徒の頑張りを真摯に評価しようと考えていることを代弁した。学校行事の裏側にある、教師たちの意外なほどの情熱が垣間見える内容となっている。
