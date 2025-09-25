この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」が公開した動画で、チャンネル主のJukiaが来日したばかりのポーランド人カップルを車でおもてなし。無料の東京観光案内を通じて、異文化交流が繰り広げられた。



この動画は、日本に到着したばかりの外国人にJukiaが声をかけ、観光案内からホテルまでの送迎を無料で行う人気企画「FREE RIDE」の一幕。今回ゲストとなったのは、ポーランド出身でアメリカ在住のカップルだ。



話題の中心となったのは、日本人と欧米人のスキンシップに対する考え方の違い。ゲストの外国人女性が「日本人のスキンシップに対する考え方みたいなのが知りたいな」と切り出すと、Jukiaは「僕たちは握手とかハグはしないよ」「彼女ともしない人が多いんじゃないかなw」と回答。これには2人も「本当に?!」「嘘でしょ〜！」と驚きを隠せない様子で、「もし2日間会わなかった彼氏が挨拶だけだったら怒っちゃうよw」と返し、文化の違いが浮き彫りになるやりとりとなった。



また、ゲストの外国人男性の職業が「旅客機のパイロット」であることも明らかに。「僕は限られた時間でできる最大限のことをしたくなるけど、彼女は『一度リラックスしてからね！』という感じ」と、正反対だというお互いの性格や価値観についてもユーモアたっぷりに語った。



その後一行は、原宿のよさこい祭りや渋谷のスクランブル交差点などを観光。初めて見る日本の光景に「衣装が大好きだよ！」「信じられないくらいすごい！」と目を輝かせ、日本のカルチャーを存分に満喫した。



リンクをコピーする