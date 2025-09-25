¡Ö¤¹¤´¤¤¥Ë¥³¥Ë¥³¡×¡ÖÁ´¿È¤«¤é¹¬¤»ÅÁ¤ï¤ë¡×¡¡ÆÍÈ¯Åª¤ËÈ¯À¸¤·¤¿à¿©¤ÙÊüÂêáËþµÊ¤¹¤ë¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¤Ë11Ëü¿Í¾Ð´é
¡Ö¿©¤ÙÊüÂê¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥¤¥³¡¼¡ª¡×¡½¡½¤½¤ó¤ÊÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎX¥æ¡¼¥¶¡¼¤¿¤Á¤Ë¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û292.4Ëü²óÉ½¼¨¡¢11Ëü¤¤¤¤¤Í¤Îà¤¦¤¤¦¤¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼á
X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¼«Ëý¤Î¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¡Ê¡÷HAM_NO_WAKUSEI¡Ë¤µ¤ó¤¬2025Ç¯8·î27Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ©ÌÀ¤ÊÍÆ´ï¤Ë¤è¤¸ÅÐ¤Ã¤Æ¿©»ö¤ò³Ú¤·¤àÇò¤¤¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¤Î»Ñ¡£
¼ïÎàÊÌ¤ËÊ¬¤±¤ÆÆþ¤ì¤é¤ì¤¿°À¤ä¥Ò¥Þ¥ï¥ê¤Î¼ï¡¢¼Ñ´³¤·¤Ê¤É¤«¤é¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¸ý¤Ë±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬......Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÒì¤¡£
¡Ö»ô¤¤¼ç¤ÎÉÔÃí°Õ¤Ç¤ª¤ä¤Ä¿©¤ÙÊüÂê¤·¤Æ¤¿»þ¤Î¾®Çß¡×
¤Ê¤ó¤È¡¢¤¦¤Ã¤«¤ê³¸¤òÊÄ¤áËº¤ì¤¿¤ª¤ä¤ÄÆþ¤ì¤«¤é¡¢¼«Í³¤Ë¤ª¤ä¤Ä¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
Í½´ü¤»¤Ì¿©¤ÙÊüÂê³«ºÅ¤Ë¡¢¥¦¥Ã¥¥¦¥¤È¤¤¤¦¤³¤È¤é¤·¤¤¡£
¡Ö¥«¥ê¥«¥ê¡×¤È²»¤¬¤·¤Æ...
¤³¤ÎÉâ¤«¤ìµ¤Ê¬¤Ê¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¥¬¥ê¥¢¥ó¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¤Î¾®Çß¤Á¤ã¤ó¡£
Í¥¤·¤¯¤Æ³èÈ¯¤Ê½÷¤Î»Ò¤À¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿©¤ÙÊüÂê¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2024Ç¯¤Î4·î¤´¤í¡£
¾®Çß¤Á¤ã¤ó¤òÉô²°¤ÎÃæ¤Ç»¶Êâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥«¥ê¥«¥ê¡×¤È²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤³¤ÇÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Áø¶ø¤·¤¿¤Î¤¬¤³¤Î¸÷·Ê¡£
¡Ö´ò¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤ë»Ñ¤¬²Ä°¦²á¤®¤Æ¤³¤Î¤Þ¤Þ¿©¤ÙÊüÂê¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤È¡¢¤½¤Î»þ¤Î¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¿©¤ÙÊüÂê¤òËþµÊ¤¹¤ë¾®Çß¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤Ë¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï11Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢
¡Ö¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹²á¤®¤ë¡×
¡Ö¤¹¤´¤¤¥Ë¥³¥Ë¥³¤Ç²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡ÖÁ´¿È¤«¤é¹¬¤»ÅÁ¤ï¤ë¡×
¡Ö¥Ë¥ó¥²¥ó¤Ç¸À¤¦¡Ø¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤Î¥±¡¼¥¥Ð¥¤¥¥ó¥°¡Ù¤Îµ¤Ê¬¤Ç¤Á❤¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¡Ö¥Ð¥¤¥¥ó¥°¡×¤Î¤³¤È¤Ï¤¤Ã¤È¡¢¾®Çß¤Á¤ã¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§Met¡Ë