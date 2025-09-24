俳優のムロツヨシ（49）が24日放送のフジテレビ「小泉孝太郎&ムロツヨシ 自由気ままに2人旅」（後7・00)に出演。公私ともに仲良しな俳優がプライベートを暴露する場面があった。

今回は「前編石垣島＆箱根＆伊豆」と題して放送され、小泉孝太郎とともに石垣島を訪れ、現地の高級食材を堪能する場面があった。

飲食店で料理を待つ間、地元の住民が沖縄伝統の大漁祈願の踊りを披露。その集団の中には、俳優の本多力の姿が。サプライズ出演だった。ムロと本多は、2005年公開の映画「サマータイムマシン・ブルース」での共演をきっかけに意気投合し、現在は同じ事務所に所属するなど、公私ともに親しい関係にある。

そんな本多が加わり、3人で乾杯。ムロの恋愛について話が及ぶと、小泉は「僕より先にムロさんが結婚すると思ってた」と本音を吐露。

それを聞いた本多は、「僕は小泉さんが先に結婚されると思ってました。ムロさんは“できない”っていうか、“しない”っていうか…はい」とコメント。

ムロが苦笑いしながら「あなたから見て、私が結婚できない理由はなんなの？」と尋ねると、本多は「これまで数々のお付き合いされていた方々にお会いさせてもらって、誰かと一緒にいる姿が想像できない。自分の時間を凄く大事にしてるから」と分析。これにはムロも納得したような表情を浮かべていた。