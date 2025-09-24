【殿堂入り】下準備で格上げ！皮パリパリでジューシーな「チキンステーキ」

【元ハンバーグステーキ職人の格上げレシピ vol.3】多数の殿堂入りレシピを持つ人気レシピ作者・しるびー1978さんのレシピ本『元ハンバーグステーキ職人の特売肉で格上げレシピ』に掲載している、ご飯の進むおかずをピックアップして紹介します。

家庭でプロの味！鶏もも肉を極上ステーキに

鶏もも肉をただシンプルに焼くだけで、お店級のおいしさが再現できたらうれしいですよね。元ハンバーグステーキ職人が伝授するテクニックで、いつもの鶏もも肉を絶品料理に格上げさせましょう！

今回は、2025年9月24日に発売された、しるびー1978さんの『元ハンバーグステーキ職人の特売肉で格上げレシピ』より、殿堂入りにもなった鶏もも肉ステーキの焼き方レシピを紹介します。

下準備と焼き方がポイント

「皮パリッパリ」と2000人以上が大絶賛！

つくれぽ（つくりましたフォトレポートの略）でも、「パリパリジューシーでうまい！」「実は何度もリピしてます」「最高のご馳走！！おもてなしにピッタリ」などの声が届いています。みなさんの写真からも皮のパリパリ感が伝わってきますね。





鶏もも肉をただ焼くだけで、こんなにおいしくなるなんて！ジューシーで香ばしい仕上がりに、家族みんなが大満足間違いなしの一品です。ぜひ作ってみてくださいね。





