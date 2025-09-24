ポケットペアは9月23日、「パルワールド」のスピンオフ作品「パルワールド: パルファーム」を発表した。

本作は、「Palworld / パルワールド」の世界で住人やパルと農業・釣り・採掘・採集などを楽しめるモンスター育成農業シミュレーションゲーム。主人公はパルたちが暮らす島に移り住み、農作業を手伝ってもらったり、一緒に料理をしたり、パルたちが経営するお店で買い物したり、資材を集めて農場を大きくしたりと、自分だけの農園を築きながらスローライフをはじめていく。

現在はSteamにてページが公開中で、ウィッシュリストへの登録が可能に。リリース日や価格は未定となっており、新たなチームで鋭意開発中としている。

□Steam「パルワールド: パルファーム」のページ