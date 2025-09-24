日本の南の海上で24日未明、台風20号（ブアローイ）が発生しました。台風18号と台風19号が発生していて、現在トリプル台風となっています。

【写真を見る】台風20号「ブアローイ」発生 “トリプル台風”に…日本への直接的影響なし【最新の進路予想と週間天気予報】

台風２０号（ブアローイ）

２４日午前３時、カロリン諸島で熱帯低気圧が台風２０号になりました。台風は１時間におよそ１５キロの速さで西へ進んでいます。中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで中心の南西側４４０キロ以内と北東側３３０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

台風の中心は、２４時間後の２５日午前３時にはフィリピンの東の北緯１０度４０分、東経１３１度１０分を中心とする半径９５キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は９９８ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートルが予想されます。

台風１８号と１９号

非常に強い台風１８号（ラガサ）は南シナ海を西へ１時間に２０キロの速さで進んでいます。台風１９号（ノグリー）は日本のはるか東にあって、東南東へゆっくりとした速さで進んでいます。

現在トリプル台風となっていますが、日本への直接的な影響はないとみられています。