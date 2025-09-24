巨人の近藤大亮投手（３４）が、今季限りで現役を引退することが２３日、分かった。すでに球団側には伝えており、近日中に自ら意思を表明する。２７日のイースタン・ロッテ戦（Ｇタウン）が現役最後の登板となる見込み。

オリックスから移籍１年目の昨季は１軍登板なし。「今年ダメなら引退する」。不退転の決意を胸に今季に臨んだが、悪夢が襲った。３月１３日、ソフトバンクとのオープン戦（みずほペイペイ）で右肩のけん板を断裂し緊急降板。手術なしで復帰した例は今までないほどの大けがだったが、年齢や立場を考慮し保存療法を選択した。

必ずもう一度マウンドに上がる―。その一心で、リハビリと向き合った。腕を上げるだけでも痛いという絶望的な状況でも「自分でコントロールできることをやりきるしかない」。連日、限界までトレーニングを積み重ねた。

８月２１日に負傷後初のブルペン入り。今月１４日には負傷後初となるライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板し最速１４０キロをマークするなど、復帰登板に向け痛みと闘いながら強度を上げてきた。通算２０４登板の右腕は最後まで手を抜かず、打者に本気で立ち向かう。

◆近藤 大亮（こんどう・たいすけ）１９９１年５月２９日、大阪府生まれ。３４歳。浪速から大商大、パナソニックを経て２０１５年ドラフト２位でオリックス入団。２年目の１７年から３年連続で５０試合以上登板。１７年１１月に侍ジャパンでアジアプロ野球チャンピオンシップ優勝に貢献。２０年９月に右肘のトミー・ジョン手術を受け、同年オフに育成選手契約。２２年４月に支配下復帰。２３年１１月に金銭トレードで巨人移籍。１７７センチ、８０キロ。右投右打。年俸３５００万円（推定）。