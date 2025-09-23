フィット感と安定感でアウトドアから日常まで活躍する【ダンロップリファインド】サンダルがAmazonでお買得！
軽くて快適な履き心地！衝撃吸収クッションを搭載した【ダンロップリファインド】スポーツサンダルがAmazonにお目見え！
軽くて快適な履き心地のダンロップスポーツサンダルシリーズ。甲部分と足首をバンドで固定できるスポーツサンダルタイプです。折り返しのマジックテープ式なので横幅の調整も可能。足首のバンドはワンタッチで着脱ができるバックルパーツ仕様。ソールにはエアロクッションを搭載している。
かかとにエアロクッションを搭載し、衝撃を和らげながら柔らかな履き心地を実現している。長時間歩行でも疲れにくい設計になっている。
甲と足首をしっかり固定できるバンド仕様で安定感を確保。バックルとマジックテープで着脱やフィット調整も簡単に行えるようになっている。
高弾性EVA素材を採用したソールは柔軟に屈曲し、歩行時の動きにしっかり対応。アウトドアから普段使いまで幅広いシーンで活躍する。
カラー展開はブラック、カーキ、グレー、コヨーテの4色。スポーティーながらもシンプルなデザインでタウンユースにも合わせやすくなっている。
