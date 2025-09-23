アイスの「当たり」を最初に作ったのは「ホームランバー」…なんと発売から65年、いまも変わらない「ワクワク」と「興奮」

子どもの頃、駄菓子屋さんで食べるアイスの中に、「ホームランバー」はありませんでしたか？ 銀色の紙に包まれた、あのアイス。懐かしい形と味を思い出す人も多いかもしれませんが、実はこの「ホームランバー」、2025年で発売から65年を迎えたロングセラー商品なのです。アイスは数え切れないほどの種類があり、次々に新商品が発売になっていますが、その中で65年の歴史を作っている「ホームランバー」について、協同乳業株式会社 営業統括部企画グループ 課長 坂本崇さんにお聞きしました。

発売から65年が経過。変わらないのは味や「当たり」のワクワク感

2025年に発売から65年を迎えた「ホームランバー」。そもそも、なぜ「ホームラン？」と疑問に感じる人も少なくないと思いますが、当時の野球ブームや長嶋茂雄さん人気に関係しています。ホームランバーが発売になった1960年では長嶋茂雄さんはまだ大学生でしたが、その頃から注目をしていたそう。そしてプロになられた長嶋さんを起用した広告を行ったこともあり、ホームランバーは爆発的人気となりました。長嶋さんは国民的な人気プレーヤーでしたから、長嶋さんへの憧れもあったのではないでしょうか。

現在の販売数は年間で7000万本以上（現在は10本入りの箱タイプが主流となっているため、1箱を10本として販売数を出しています）。また65年間、途中で終売になることなく販売され続けたのは、それだけの支持があったからこそ。なぜ支持を得られたのかというと、時代の大きな変化がある中でも「ワクワク感」が失われることがなかったからです。ここでいう「ワクワク感」は、やはり「当たり」でしょう。ホームランバーを食べている途中で、棒に焼印があった時のあの興奮、喜び。子どもにとってはガッツポーズをしたくなるような嬉しさだったに違いありません。残念ながら筆者は「当たり」を出したことはないですが、「いつかきっと」という思いでホームランバーを食べていたのを思い出します。

アイスクリームバーに「当たり」をつけたのは、ホームランバーが初！

子どもの頃にワクワクしながら期待していた「当たり」ですが、実は「当たり」を最初に取り入れたのは「ホームランバー」なのです。

他社ではもともとスティックに広告として社名を入れた商品があり、社名ではなく「くじ」のように「当たり」にしたら面白いのでは？という発想からホームランバーの「当たり」は生まれました。

発売のタイミングで長嶋さん人気もあり、ただの「当たり」にするのではなく「一塁打（1ポイント）」「二塁打（2ポイント）」「三塁打（3ポイント）」や「ホームラン」のような野球に関連させることを考えたそう。

ホームランバーの主流が銀色の紙に包まれたアイスからマルチパックに変わってからも、「一塁打（1ポイント）」「二塁打（2ポイント）」「三塁打（3ポイント）」が出た場合には合計で4ポイント集めて応募、ホームランの場合は1本のままで郵送するとオリジナルの商品がもらえるなど、ワクワクの演出もされていました。

現在は郵送での受付はされておらず、マルチパックにある2次元コードで応募する形になっています。必ずもらえるホームラン賞と、毎月先着で当たるマイレージ賞では、それぞれ年間600名にホームランバーオリジナルパスケースがプレゼントされます。そしてヒット賞として4ポイント集めると、抽選で「えらべるデジタルギフト500円分」がその場で当たります。ちなみに2次元コードはパッケージ中面にあるので、開封しないと読み込むことはできません。

65年の歴史の中にある苦戦。銀色の紙で包まれた1本ずつでは売れなくなった

ホームランバーが販売された時、メインの売り場は駄菓子屋さんでした。銀色の紙に包まれた1本タイプのアイスが、駄菓子屋さんのアイスのケースの中に並んでいたと思います。でも次第にスーパーやコンビニが売り場として認知されるようになり、1本タイプでは売れにくくなったそう。これまで親しまれてきた1本タイプのホームランバーが、大苦戦することになったのです。そこで10本入り（当時）の箱入りタイプを販売することに。

スーパーに買い物にくる人は、家族みんなで食べるように箱タイプのアイスを買うことも多かったのでしょう。1本1本買うよりも単価が抑えられる点も、消費者にとっては魅力だったのではないでしょうか。子どもが駄菓子屋さんで友達と食べるホームランバーから、家族みんなで食べるホームランバーに変化したのではないかと、筆者は考えます。銀色の紙に包まれたホームランバーが、10本入りのマルチパックに切り替えられ、そして現在のホームランバーへと変化したからこそ、65年の歴史を作ることができたのでしょう。

バニラとチョコへのこだわり

65年前にホームランバーが発売になった時、味はバニラとチョコの2種類でした。2025年9月までは「いちご&チョコ」「ソーダフロート」も販売されていましたが、現在は在庫限りに。

9月22日からは「ホームランバー ミルク&キャラメル」もラインアップされていますが、主軸は「ホームランバー バニラ&チョコ」ではないかと筆者は考えています。

ホームランバーは他のメーカーのアイスと比較しても、味の展開があまりありません。なぜ広く展開しないのかというと、家族みんなで食べることを想定し、定番の味わい、変わらない味を大切にしているからです。バニラとチョコはアイスクリームの中でも定番の味。好き嫌いが少なく、多くの人に受け入れられる味でもあります。とはいえ安定的な人気がある味を選びつつ、味の変化は時代に合わせてしっかりとつけています。

特に9月22日から販売される「ホームランバー バニラ&チョコ」に関しては、リニューアルではなく「新発売」として考えているそう。パッケージも変更になっていますし、これまでのバニラ&チョコと比べるとミルク感が大幅にアップ。細かい話になりますが、乳固形分が3.0%以上のラクトアイス規格から、10.0％以上のアイスミルク規格にグレードアップしています。つまりミルクの濃厚さや味わいがアップしているということです。

また「ホームランバー ミルク&キャラメル」には、パリパリ、プチプチという食感を生み出すチップが入りました。バニラ&チョコにはない食感で、全くの別物と考えるのがよさそう。

子ども心をくすぐるアイスでいたい

ホームランバーは子ども心をくすぐるようなアイスです。子どもが食べても美味しい、大人が食べると昔を思い出すような情緒的なアイスクリームでもあります。ターゲットを大人、子どもに分けることなく、誰でも美味しいと感じられ、食べた瞬間に何らかの思い出が蘇るような懐かしいもの。それがホームランバーの立ち位置です。

最初に当たりを作ったことからも、食べる人にワクワクやドキドキ、そして興奮を与えてくれます。現在の「当たり」はデジタル化され、当時の興奮とはまた違う感じ方なのかもしれません。でも、現代には現代のワクワクがあるはず。もしかしたら「当たり」が出るかもしれませんし、子どもの頃を思い出しながら、新しくなったミルク感たっぷりのホームランバーを食べるのも趣があってよいのではないでしょうか。

