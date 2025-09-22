「iPhone Air」の長所って薄さだけ？ 魅力やどんな人におすすめかを専門家が解説！
「iPhone Air」は、「iPhone 17」などのナンバリングモデルとは異なる、まったく新しいポジションに位置するiPhoneです。そのため、ほかのiPhoneとスペックを比較しても、魅力が伝わりづらいかもしれません。
本記事ではそんなiPhone Airの魅力や、iPhone Airがおすすめな人について解説します。
iPhone Airの最大の特徴はその薄さです。iPhone 17（7.95mm）と比べて約30％ほど薄い5.64mm。1円玉5枚分、もしくは一般的な鉛筆の直径と同じくらいの厚みといえば、イメージしやすいでしょうか。
一方、重量は165g。iPhone 17が177gであることを考えると、それほど劇的に「軽い」とは言えません。
ディスプレイはiPhone 17の6.3インチよりも大きい6.5インチです。iPhone 17 Pro Maxの6.9インチほどではありませんが、十分に大画面を楽しめるモデルとなっています。
素材には、今年発表されたiPhoneシリーズの中で唯一チタニウムが採用されています。また、実際に手に取ったユーザーからは「触った瞬間に高級感が伝わる」と評価されていました。
チップには、Proモデルと同じ「A19 Proチップ」が使われていますが、GPUのコア数は5で、Proモデルの6よりも少なくなっています。普段使いでは違いを感じにくいですが、オンラインゲームなど大量の処理を必要とする場合は、処理速度の差が気になるかもしれません。
■バッテリー
バッテリー容量にも大きな違いがあります。iPhone Airの最大ビデオ再生時間は27時間で、iPhone 17 Pro（最大33時間）やiPhone 17（最大30時間）と比較すると、やや劣る印象です。
数値的には一世代前のiPhone 16 Proと同じ再生時間ではありますが、製品発表時には追加バッテリーの紹介もあったため、スペック通りの体験ができるかどうか不安が残ります。
また、高速充電には対応していますが、iPhone 17シリーズと比べると若干性能が劣ります。有線充電で50％回復するのに必要な所要時間が、iPhone 17シリーズは20分ですが、iPhone Airは、iPhone 16世代と同じく30分かかります。
10分の差とはいえ、バッテリー容量が少ない分、充電の回数も増えるため、この充電速度の遅さをわずらわしく感じる人もいるかもしれません。
■カメラ
その他の大きな違いは、カメラにあります。iPhone Airは、背面カメラがひとつだけ。メインカメラこそiPhone 17シリーズと同等の48MPの高解像度写真が撮れますが、超広角撮影やマクロ撮影には非対応となっています。
また、光学ズームも2.0までとなっており、Proモデルほどのバリエーションはありません。
実際、公開されているスペックだけをもとに冷静に判断すれば、コストパフォーマンスを重視するならiPhone 17、性能重視ならiPhone 17 Proを選ぶのが適切です。
そして、おそらくAppleも同じ考えを持っているのではと思います。ユーザーが期待するiPhone 16からの正統な進化という点では、iPhone 17シリーズがこれをしっかり実現しています。
その一方で、ナンバリングを避けて「iPhone Air」という新しいモデル名を採用したことは、Appleが自分たちの理想を形にしようとした現れだと感じます。
このように、iPhone Airはスペックに表れにくい「体験」こそが最大の魅力だと私は考えます。iPhoneの発表会に参加した人たちの感想を動画やSNSで見てみると、いずれも「手に取った瞬間に心が震えるような感動があった」と語られています。
今までのiPhoneの延長ではなく、新しい体験や感動を手に入れてみたいという人には、iPhone Airほど魅力的で刺激的なものはないのではないでしょうか。
(文:ばんか（インターネットサービス ガイド）)
