ハルカミライ「早稲田祭2025」出演決定 ライブパフォーマンス披露＜学祭JACK2025＞
【モデルプレス＝2025/09/22】4人組ロックバンドのハルカミライが、11月2日に早稲田大学戸山キャンパス 37号館 早稲田アリーナにて開催される「学祭JACK2025 in WASEDA ARENA 〜ハルカミライ Shout for Tomorrow〜」に出演することがわかった。
【写真】「学祭JACK2025」出演アーティストとは
「学祭JACK2025」は、首都圏の大学生による日本最大級の企画団体「AGESTOCK 実行委員会」が主催する、複数大学の学園祭を横断するイベント。2024年は全4大学にて9組の豪華ゲストが出演し、盛況のうちに幕を閉じた。2025年も全4大学で計8組の豪華ゲストを迎え、学生の熱意を届ける。
特に2024年の早稲田アリーナ公演ではDa-iCEやFRUITS ZIPPERが出演し、2日間にわたり会場のボルテージは最高潮に達した。2025年はその舞台に、数々の大型フェスで大トリを務め、ワンマンライブは即完売を記録するハルカミライが登場。彼らの圧巻のライブパフォーマンスで早稲田アリーナを熱狂の渦に巻き込む。（modelpress編集部）
日程：2025年11月2日（日）開場：16時／開演：17時
会場：早稲田大学戸山キャンパス 37号館 早稲田アリーナ（〒162-0052 東京都新宿区戸山1丁目24-1）
◆ハルカミライ「学祭JACK2025」出演決定
◆「学祭JACK2025 in WASEDA ARENA 〜ハルカミライ Shout for Tomorrow〜」開催概要
