スターバックス コーヒー ジャパン（東京都品川区）が、ルームウェアブランド「gelato pique（ジェラート ピケ）」と初めてコラボレーションした「ピケ モコ ブーケ ＆ ティー ラテ」と、全25型（51アイテム）のコラボグッズを9月29日から発売します。

オンラインストア限定アイテム登場

今回のコラボでは、“とびきりスイートなパジャマパーティー”がテーマのドリンクやグッズがラインアップされています。

「ピケ モコ ブーケ ＆ ティー ラテ」は、「ジェラート ピケ」のブランドコンセプト「大人のデザート」から着想を得たというドリンクです。ふわふわなブルーのアールグレイフレーバームースの上に、ルームウェアのもこもこな素材感をイメージしたスポンジケーキクラムと、優しい甘さの「ピケベアチョコレート」がトッピングされています。“ふわふわ、もこもこ”な見た目と華やかな味わいの商品です。

Tallサイズ、アイスのみの販売で、価格はテイクアウトが678円（以下税込み）、イートインが690円。全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）で販売されます。

店舗では、2色ボーダーのデザインを取り入れた「gelato pique ボーダーリユーザブルカップ ミントグリーン 473ml」（800円）や、「gelato pique リユーザブルカップ専用ドリンクホールキャップベアリスタ」（セット販売のみ。1751円）、オリジナルで描き下ろしたアートがデザインされた「スターバックス カードgelato pique ベアボーダー ミントグリーン」「スターバックス カードgelato pique ベア柄」といったグッズも発売。9月29日から10月1日までの3日間は、一人につき各商品1点までの販売個数制限があります。

また、公式オンラインストア限定で、ヘアバンド（全3色。各4200円）や、ルームソックス（全3色。各3900円）、カーディガン（1万5000円）などのアパレル商品や、リッドカバーベアチャーム付きのステンレスボトル（全3色。各7500円）や、耐熱グラスマグ（全3色。各3500円）、ブランケット（9900円）、トートバッグ（4900円）なども発売されます。

オンラインストアの販売時間は午前6時ごろ（予定）。販売初日のみ、一会計あたり各商品1点までの販売個数制限があります。