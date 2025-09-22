「泣けてくる」「昔じゃ考えられなかった」J２水戸 ユニ広告８か所“完売”にファン感涙。広告料収入は過去最高を更新の見込み
J２で首位に立つ水戸ホーリーホックが９月22日、2025シーズンのトップチームユニフォーム広告（計８か所）が完売したことを発表した。
クラブは「2020シーズンより施行されている現行のユニフォーム広告掲出ルール下での完売は、クラブ初となります」と伝える。広告料収入は2025シーズンも過去最高を更新する見込みだという。
「トップチームユニフォームならびに、各種広告・媒体・企画等へのご協賛を賜っておりますオフィシャルパートナー各社の皆様へ、改めて日頃からの感謝を申し上げます」
クラブの公式Xでは、ユニ掲出のオフィシャルパートナー各社を示す画像を公開。この投稿には、以下のような声があがった。
「凄い、、、。昔じゃ考えられなかった」
「水戸のユニフォームスポンサーが全部埋まる日が来るなんて...！すごい！」
「これはすごい！！！ J１でもなかなかできてないクラブあるのにすごいぞこれは」
「背中にスポンサーが無くて背番号だけだった頃を知る者として、このニュースは感涙もの」
「泣けてくる。こんな日が来るなんて」
J１昇格レースをけん引する水戸だが、直近５試合は４分け１敗の未勝利で足踏み。次節は28日、６試合ぶりの勝利を目ざして藤枝MYFCとホームで対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】全８枠すべて埋まる！ J２水戸のユニ広告が完売
