イオン株が「株式分割」で3分の1に！ これまで「イオンシネマ」を1000円で見るために“50万円”必要でしたが、今後はもっと安く株主になれる？ 優待内容も確認

イオンの株を100株以上保有でオーナーズカードがもらえる

イオンの株を100株以上保有していると、オーナーズカードという優待カードがもらえます。

オーナーズカードは、買い物で支払った金額の一部がキャッシュバックされたり、イオンの一部店舗にあるラウンジで休憩することができたりと、イオン系列のお店で数多くの優待を受けることができます。その中に、イオンシネマの鑑賞特典も含まれています。

オーナーズカードを持っていると、イオンシネマで映画を大人1000円、高校生以下800円で見ることができます。通常であればイオンシネマの一般鑑賞料金は1800円ですので、かなりお得ですね。

オーナーズカードで映画を見る際は、本人だけでなく生計を一にする配偶者や親・子どもも利用できるので、家族で映画に行くときもお得になります。



イオンの株が3分割になった

2025年8月まではイオンの株価は1株5000円以上していたこともあり、100株保有しようとすると50万円以上の資金が必要でした。お買い物や映画での優待を受けたいと考えていても、50万円は人によっては少し厳しい金額ですよね。

しかし、イオンは2025年9月1日を「効力発生日」として1株につき3株の割合で株式分割しています。分割したことで株価が3分の1になったので、少し株を買いやすくなったのではないでしょうか？ 株式分割後に100株以上保有した人にもオーナーズカードが付与されるので、イオンシネマなどの優待を受けることができますよ。



映画をお得に見るならクレジットカードもおすすめ

イオンシネマでお得に映画を見るなら、株主優待のほかにイオンのクレジットカードを持つ方法があります。イオンカードを持っている人は、いつでも300円オフで映画を鑑賞することができます。さらに、毎月20日と30日はお客様感謝デーで、映画が1100円で見られます。

また、イオンカードの中でも特定のデザインのカードを持っている人は、いつでも映画を1100円で見ることができます。入会費・年会費がかからないクレジットカードですので、優待目当てに持っておくのも良いですね。

イオンシネマ以外の映画館に目を移せば、映画料金1000円の優待を受けられるカードのSAISON GOLD Premiumもあります。映画をお得に鑑賞したい人はチェックしてみてください。



お得に映画を楽しもう

イオンは100株以上の保有でオーナーズカードという優待カードを持つことができ、イオンシネマで映画をお得に見ることができます。イオンの株は3分割されたので、以前に比べると買いやすくなりました。

イオンシネマでは株主優待のほかに、クレジットカード優待も実施しています。クレジットカードを持っているだけでお得に映画が見られるので、映画が好きな人にはおすすめです。



執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー