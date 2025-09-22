映画館サブスク制を採用するミニシアター「CineMalice（シネマリス）」が、東京・神保町のお茶の水エリアに12月19日に開業することが決定した。

古書店街、ミニシアター発祥の地として知られる神保町・お茶の水エリアに新たに誕生するCineMalice（シネマリス）は、ロードショー、映画館サブスク制のハイブリッド型ミニシアター。2スクリーンを備え、シアター1ではロードショー及び特集上映を、シアター2では準新作・旧作の上映を行う。いずれもメジャー作品からインディペンデント作品まで国内外を問わず見応えのある作品をセレクトして上映するという。なお、シアター2は「サブスク制」と称し、年会費（税込2万2,000円）／月会費（税込2,500円）制の見放題システムとなり、映画館で映画を観る楽しさを広めていく。

サブスクシステムでは、1カ月で4～6本（年間50本）程度の映画が観られ、年額2万2,000円で全作品を鑑賞すると、1本あたりの鑑賞料金は500円以下に。好きな映画を何回も観ることも可能（※会員にならない場合は通常の旧作料金）となる。

また、6月から8月にかけて開業に先駆けクラウドファンディングが行われ、新規のミニシアターとしては異例ともいえる設定目標額の293％、累計支援者数1,479人、2,143万9,800円の資金調達を達成した。

支配人を務めるのは、映画業界とは全く無縁の仕事をしてきたという稲田良子。長年通っていた飯田橋ギンレイホール、 岩波ホールが立て続けに閉館したこと、その一方で都内でも地方でも新たに誕生するミニシアターもあることを知った稲田が人生の後半にチャレンジしたいと思ったことがきっかけで、家族と共に会社を設立し、映画館業界一筋の副支配人の協力を得て開業に向けて大海原に漕ぎ出した。

シネマリスでは、良い音響で良い作品を提供することはもちろん、職場、学校、家庭を離れた第三の居場所の提供を目指すという。

シネマリスの名称は、映画館名に小さな動物を潜ませようと考えたことから決まったという。「Malice」は英語では「悪意」という意味になるが、フランス語では「茶目っ気・いたずら」という意味もあり、新しいミニシアターに相応しいのではないかということから決定。「シネマリス」に隠れている「リス」のロゴマークは、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』を手がけたアートディレクターの清水恵介が担当。キャラクターは、日々の生活のあれこれをシンプルな線画で表現しXで人気を集め、書籍『日常蒐集録「ねずみ絵日記」』を出版しているジンボアユミがデザインした。

上映作品は、「小規模でも良質な映画」「様々な国の、多種・多様な映画」「新たな映画体験となるような斬新な映画」「本国では大規模上映しているが、日本ではそうではない海外の映画」「インディペンデント映画」という指針に基づき、ジャンル、国・地域、新旧に限定を設けることなく様々な映画体験を2スク リーンを駆使して提供していく予定だ。こけらおとし作品として、タン・チュイムイ監督の『私は何度も私になる』が上映される。その他の上映作品については追って発表される予定だ。

CineMalice（シネマリス）開業に際して、画家・絵本作家・ジョージア映画祭主宰／元岩波ホールスタッフのはらだたけひで、映画評論家、映画監督、神保町「猫の本棚」オーナーの樋口尚文、映画俳優の川瀬陽太から応援メッセージも寄せられている。

【応援メッセージ 】●はらだたけひで（画家・絵本作家・ジョージア映画祭主宰／元岩波ホールスタッフ）岩波ホールは1968年より、野上彌生子氏の「神田の一郭に文化、芸術の、可愛く小さいが、どこにもない独特の花園を」という言葉を胸に、半世紀以上にわたり活動を続けて2022年に閉館した。その間、岩波ホールは神田・神保町という個性豊かな街とともにあり、神田・神保町に守り育てられてきたともいえる。そして今、街も時代も大きく変わりつつあるなか、シネマリスが同じ界隈に新たに誕生し、映画館の灯火を守り続けようとしている。その志に感銘を受ける。ジョージアの映画人が語っていたが、映画は物語と映像だけではない。繋がりなのだ。時を越え、海を越え、言葉を越えて、未知の人の物語に自分を見出し、わたしたち人間はみな同じであると少しずつ気づくことなのだ。シネマリスの未来に幸あれ。

●樋口尚文（映画評論家、映画監督、神保町「猫の本棚」オーナー）わたくしの大好きなダニエル・シュミットという映画作家の『ラ・パロマ』という傑作では、謎めいた高級キャバレーで「想像の力」という夢幻的出し物が演じられる。まさに人を最も豊かに満たすものは「想像的」であることだ。本を読むことは、自分の心のなかの宇宙に旅すること。この「想像的」な愉悦を味わえるひとは、 実際の世界旅行や、はたまた月旅行よりも深い楽しみを得られるのである。そういう意味では、世界最大の古書店街である神保町は、世界で最も幸福の種子に満ちた街だと言えるだろう。わたくしはその魅力にとらわれて、もう半世紀も神保町に入り浸り、ついにはこの街で書店まで開 いてしまった。そして、もうひとつ本に似た無類の愉しみを与えてくれるのが映画だ。映画も1秒24コマのページをめくり続ける「本」としてわたくしたちを「想像的」な至福にいざなってくれる。本と映画に耽けり、それらをひきたてるとびきりのコーヒーとカレーを味わう。そんな神保町ならではのこころの愉しみは、いかなるバブリーな遊びよりも無敵である。 そんなわけで、この本となじみ深い映画をもっとこの神保町で観られたならば。そう妄想するのは容易で、実は映画館を開業するには際限なくお金もかかるし、さまざまな面倒な法規をクリアしなくてはならない。そのややこしいハードルを超えて、酔狂にもこの神保町で隠れ家めいた瀟洒な映画館を開こうという支配 人ご夫妻と出会った。神保町をめぐる愉悦は、このご夫妻のクレージーな思いつきによっていよいよ蠱惑的なものになるだろう。この地につどう「想像」の住人たちは、ぜひとも共犯の狼煙をあげられたい。

●川瀬陽太（映画俳優） この度、東京は神保町に新たなミニシアターが産声を上げようとしています。シネマリスという劇場は、決して活況とは言えない映画館を取り巻く状況の中、2スクリーンの帆をパンパンに張って大海原へ船出をしようというのです。心配だってするけれど、それ以上にどんな作品たちが映されていくのだろうという期待がムクムクと湧き上がってしまいます。シネマリスは映画を愛する皆様の追い風を欲しています。是非、応援のほどを宜しくお願い致します。

