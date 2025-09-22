日本社会で女性活躍が叫ばれて久しいが、もっとも遅れているのが永田町。そんな政界で、実質的にこの国のリーダーを選ぶ戦いに名乗りを上げた高市早苗氏。保守派の代表格となった彼女が3度目の挑戦となる「女性初の総理」の道。唯一の女性候補の課題と現在地を追った。

【写真】32年前、初当選を果たし支援者たちと喜ぶ高市早苗氏。他、高市氏が憧れているサッチャー元英国首相なども

「いま必要なのは暮らしや未来への不安を、夢や希望に変える政治だ」──そう語り、10月4日に投開票を迎える自民党総裁選への立候補を正式に表明した高市早苗・前経済安全保障担当大臣（64才）。

「石破政権と距離を置き、次期総裁選にもかなり早い段階から意欲を見せていましたが、正式表明までには時間をかけました。連日、高市さんを支援する議員らと議員宿舎で秘かに集まったりして、選挙戦の公約や戦略を練っています」（全国紙政治部記者）

初めて挑戦した2021年の総裁選では、安倍晋三元首相の支援もあって躍進した高市氏。昨年の総裁選では1回目の投票でトップになり、憲政史上初の女性総理の座まであと一歩に迫るも国会議員票を集められず、決選投票で石破茂首相に敗れた。今回も小泉進次郎氏と並ぶ最有力候補のひとりで、長らく女性議員を阻んできた「ガラスの天井」の突破を目指せる位置にいる。

そんな高市氏だが、総裁選を巡る攻防は、序盤から誤算も見受けられる。

東京23区を災害級の大雨が襲い、記録的な大雨情報が次々と発表された9月11日の夕刻、高市氏の姿は議員会館の一室にあった。

「昨年、決選投票で高市さんを支持した加藤勝信財務大臣に、自身の陣営への参加を呼びかけるため面会したのです。高市さんは面会後、上機嫌な様子でした。しかし、加藤さんは結局、進次郎さんの陣営に加わってしまった。あの日、高市さんは手応えを感じていたのでしょう。記者団に『私、いつもと違うのわかる？ コンシーラー変えたのよ（笑い）』と語りかけ、いつになく浮かれた様子でしたが、加藤さんに袖にされた格好です」（前出・全国紙政治部記者）

さらに昨年の衆院選と今年の参院選で、党内の高市氏の支持層である保守派から多くの落選議員を出したことも不安材料だ。

「これまで安倍元首相など自民党の保守派を支持してきた党員のなかには、参政党など、より過激な主張を繰り広げる政党の支持に回った人も少なくない。高市さんにとっては歓迎しがたい状況です。また2021年の総裁選に敗れたのち、支援してくれた議員たちに高市さんが挨拶しなかったとされることも禍根を残しています。彼女が義理に欠ける人間であると思っている人は党内にも一定数いる状況のようです……」（永田町関係者）

前回の総裁選では、「お願いやで、頼むで」と自身への投票を求めて直接電話作戦も敢行していたという高市氏。実際に電話を受けたある議員は、「『うんと言うまで、電話を切らない』と言われて、あれは半ば脅しでしたね」と苦笑交じりに振り返った。

憧れの人は"鉄の女"

奈良県出身の高市氏は神戸大学を卒業後、松下政経塾に入塾。米国派遣を経験したのち、テレビ番組のキャスターを経て政界に進出し、1993年に無所属で出馬した衆院選で初当選した。

「政界入りして所属したのは、政策集団の『リベラルズ』でした。キャスター時代は左寄りで知られる大橋巨泉氏ともタッグを組み、現在のような保守派の面影はありませんでした」（前出・永田町関係者）

リベラルズから自由党、新進党を経て自民党に入党したのは1996年だった。

その後、落選を経験するなど、なかなか軸足が定まらなかった高市氏を寵愛したのが安倍元首相。2012年に第二次安倍政権が発足すると、高市氏は女性初の自民党政調会長に抜擢され、その後、総務大臣に就任した。

「安倍政権時代に重役を任されることで、高市さんは徐々に『安倍さんより右寄り』の姿勢をアピールする保守路線に変更していきました。安倍さん自身は、過激な内容でも女性が発信すると、どこかマイルドな印象を与えることをよく理解していた。そのため、意識的に高市さんら側近の女性議員たちに右寄りの発言を任せていた節がうかがえます」（前出・永田町関係者）

安倍元首相のバックアップで政界での地位を確立した高市氏について、ある女性議員はこう評する。

「トレンドを追いかけるような印象もあるし、色気があって知的ですが、野心家の一面もある。女性の代表というよりは、『男よりも男らしい』とか『女性にしておくのはもったいない』と言われて喜ぶタイプのようにも見受けられます」

さまざまな評価がある高市氏だが、ある自民党関係者は、「高市さんは小池百合子東京都知事（73才）と多くの共通点がある」と語る。

たしかに、関西出身で、キャスターから転身して政党を渡り歩き、防衛大臣や自民党総裁候補、都知事など数々の「女性初」を経験した小池氏と高市氏には重なる部分が多い。

「権力志向が強い面も似ています。実際、2人がともに新進党に所属していた頃は、当時の小沢一郎党首との距離の近さを競い合う場面がみられました」（自民党関係者）

そんな高市氏と小池氏は「憧れの政治家」も一緒だ。

「小池さんは常々、イギリスのサッチャー元首相に言及しています。先進国初の女性首相で、保守的かつ強硬な政治姿勢から"鉄の女"と呼ばれた彼女については、高市さんも自身のサイトで憧れの人として挙げています。2人とも女性からの支持が多いタイプではないですが、"鉄の女"に憧れているところも共通しているのです」（前出・自民党関係者）

9月13日から14日にかけて行われた読売新聞の世論調査では、小泉氏を抑え、「次の自民党総裁にふさわしい人」のトップになった高市氏。

「高市さんが、サッチャー氏のような保守的な思想や強硬な政治手法だけでなく、生活に密着したメッセージを発信し、女性党員や穏健派の議員にまで支持を拡大できるかが、今後の総裁選の行方を占う鍵となってくるでしょう」（前出・全国紙政治部記者）

"鉄の女"に近づくことができれば、「ガラスの天井」の突破も現実味を帯びてくるが、その壁は高い。

※女性セブン2025年10月9日号