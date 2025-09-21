ナイツ塙、最近のバラエティー番組に私見「いつも芸人の内輪話をして…何が面白いんだろう？って」
お笑いコンビ「ナイツ」の塙宣之（47）が21日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、最近のバラエティー番組について私見を語る場面があった。
「ダウンタウンチャンネル（仮称）」のテーマで「クリエイティブとは何か?」という話題になると、塙は「ダウンタウンさんは、一つのカテゴリーを作られた方。そのクリエイティブさの一つの側面としてフリートークがあって」と切り出す。
「そこから“簡単にできるんじゃないか”って勘違いしたヤツらが、今の若手芸人でいっぱいいて。いろいろな文句や悪口を言ったりするヤツばっかりになっていて」といい「それがクリエイティブみたいになっているんだけど、本当はそうじゃなくて。俺がやってることもそればっかりで、矛盾しちゃってるんだけど…」と複雑な表情をみせた。
「だから俺はドラマばっかり見ちゃうんだと思う。まだ一番クリエイティブだから。週に30本ぐらい見てるし、バラエティーを週30本見ようとは思わないもんね。大体いつも同じメンバーが来て、芸人の内輪話ばっかりして。何が面白いんだろう?って思っちゃう」と本音を打ち明けていた。