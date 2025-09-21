香港ディズニー、Xmasは11．14から！ 20周年とホリデーイベントを一度に楽しめる
香港ディズニーランド・リゾートは、現地時間11月14日（金）から2026年1月4日（日）まで、ディズニーの仲間たちと一緒に祝うホリデーイベント「ディズニー・クリスマス」を開催。1年を通して開催している20周年アニバーサリーイベント「最高にマジカルなパーティー」とともに、ゲストを魅了する魔法あふれる特別なクリスマスパーティーを届ける。
【写真】ステキ★ クリスマスの装いになった『アナ雪』エリア
■クリスマス×20周年！
今年の「ディズニー・クリスマス」は、香港ディズニーランドの20周年記念イベントと、大切に受け継がれるクリスマスの伝統を同時に楽しむことができるのが魅力。
■『アナ雪』エリアもクリスマス
世界初・最大規模の『アナと雪の女王』をテーマにしたエリア「ワールド・オブ・フローズン」では、アレンデールの森にまでクリスマス・セレブレーションが広がり、クリストフがスヴェンのきらめく氷の彫刻をお披露目しパーティーが始まる。
ゲストは、きらびやかに輝くクリスマスデコレーションや、雪をまとったクリスマスツリー、可愛らしいスノーギースで彩られた同エリアで、冬の装いをしたアナとエルサと一緒に魔法の雪の世界でダンスを楽しみ、陽気なアレンデール国民やクリストフと出会い、『アナと雪の女王』の世界を体験できる。
■新衣装のミッキーたちに会える
また、ミッキー＆フレンズは、お祝いに駆け付けたゲストを驚かせるために、20周年記念のきらめくパーティー衣装から、新しいホリデー衣装に一新。
トイ・ストーリーランドでは、ウッディ、バズ、ジェシーも、新しいクリスマス・パーティー・ルックで登場。また、ダッフィー＆フレンズも冬の新衣装を披露し、華やかなホリデーの雰囲気を盛り上げる。
■ツリー点灯セレモニーは20周年演出がプラス
さらに、サンタ・グーフィーが登場し、恒例の「ホリデー・ウィッシュ・カム・トゥルー」ツリー点灯セレモニーが、心温まる『アナと雪の女王』のサプライズとともに今年も開催。メイン・ストリートUSAでは、きらめくドローン演出と魔法のような雪が舞い降り、ゲストを魅了するほか、さらに今年は、20周年を記念した新たな演出が加わり、クリスマスの魔法をより一層特別にする。
期間限定の「ディズニー・クリスマス・ライブ・イン・コンサート！」は、11月22日（土）から3週連続で開催予定。サンタ・グーフィーやディズニーの仲間たちとともに、香港児童合唱団や香港ポップ歌手たちが週末ごとに交代でステージに立つ。星空のようにきらめくステージで、ディズニーの名曲に彩られた音楽にあふれたクリスマスの旅を楽しむことができる。
■ジュディ＆ニックが新衣装！
香港では11月27日（木）に、日本では12月5日（金）に公開される映画『ズートピア２』にあわせて、ジュディ・ホップスとニック・ワイルドが繰り広げる、最高にワイルドなズートピア・セレブレーションも実施。
まずは、香港ディズニーランド史上最大規模のパレード「フレンドタスティック！」で彼らと一緒にパーティーをスタート。アドベンチャーランドでは、新作映画での冒険で着用している新コスチューム姿のジュディとニックが、ズートピアをテーマにした新しいフォト・バックドロップの前に登場し、記念撮影を楽しむことができる。
さらに、新登場のズートピア・アウトドア・ベンディングカートでは、クロウハウザー巡査のお気に入りのドーナツをはじめとしたテーマフードも登場。ズートピアの限定グッズや、見た目も味も楽しいスイーツ、予想外の体験など、思わず歓声をあげてしまうような新コンテンツがいっぱいのパーティーとなっている。
■大晦日はカウントダウンも
また、音楽と華やかなお祝いムードに包まれた「大晦日カウントダウン・パーティー」も実施。2025年最後の瞬間には、キャッスル・オブ・ドリームで、20周年限定のスペクタクル「モーメンタス：パーティー・イン・ナイト・スカイ」が開催される。ミッキー＆フレンズも登場し、花火や新たなプロジェクションや、ドローンの演出を見ながら夢のようなカウントダウンになること間違いなしだ。
通常の1デー・チケットに100香港ドルを追加すると、2日連続でパークを楽しめる「ノンストップ・2デー・ファン・チケット」へアップグレードも可能。一層きらめきを増した華やかなパーティームードを存分に楽しめるだろう。
【写真】ステキ★ クリスマスの装いになった『アナ雪』エリア
■クリスマス×20周年！
今年の「ディズニー・クリスマス」は、香港ディズニーランドの20周年記念イベントと、大切に受け継がれるクリスマスの伝統を同時に楽しむことができるのが魅力。
世界初・最大規模の『アナと雪の女王』をテーマにしたエリア「ワールド・オブ・フローズン」では、アレンデールの森にまでクリスマス・セレブレーションが広がり、クリストフがスヴェンのきらめく氷の彫刻をお披露目しパーティーが始まる。
ゲストは、きらびやかに輝くクリスマスデコレーションや、雪をまとったクリスマスツリー、可愛らしいスノーギースで彩られた同エリアで、冬の装いをしたアナとエルサと一緒に魔法の雪の世界でダンスを楽しみ、陽気なアレンデール国民やクリストフと出会い、『アナと雪の女王』の世界を体験できる。
■新衣装のミッキーたちに会える
また、ミッキー＆フレンズは、お祝いに駆け付けたゲストを驚かせるために、20周年記念のきらめくパーティー衣装から、新しいホリデー衣装に一新。
トイ・ストーリーランドでは、ウッディ、バズ、ジェシーも、新しいクリスマス・パーティー・ルックで登場。また、ダッフィー＆フレンズも冬の新衣装を披露し、華やかなホリデーの雰囲気を盛り上げる。
■ツリー点灯セレモニーは20周年演出がプラス
さらに、サンタ・グーフィーが登場し、恒例の「ホリデー・ウィッシュ・カム・トゥルー」ツリー点灯セレモニーが、心温まる『アナと雪の女王』のサプライズとともに今年も開催。メイン・ストリートUSAでは、きらめくドローン演出と魔法のような雪が舞い降り、ゲストを魅了するほか、さらに今年は、20周年を記念した新たな演出が加わり、クリスマスの魔法をより一層特別にする。
期間限定の「ディズニー・クリスマス・ライブ・イン・コンサート！」は、11月22日（土）から3週連続で開催予定。サンタ・グーフィーやディズニーの仲間たちとともに、香港児童合唱団や香港ポップ歌手たちが週末ごとに交代でステージに立つ。星空のようにきらめくステージで、ディズニーの名曲に彩られた音楽にあふれたクリスマスの旅を楽しむことができる。
■ジュディ＆ニックが新衣装！
香港では11月27日（木）に、日本では12月5日（金）に公開される映画『ズートピア２』にあわせて、ジュディ・ホップスとニック・ワイルドが繰り広げる、最高にワイルドなズートピア・セレブレーションも実施。
まずは、香港ディズニーランド史上最大規模のパレード「フレンドタスティック！」で彼らと一緒にパーティーをスタート。アドベンチャーランドでは、新作映画での冒険で着用している新コスチューム姿のジュディとニックが、ズートピアをテーマにした新しいフォト・バックドロップの前に登場し、記念撮影を楽しむことができる。
さらに、新登場のズートピア・アウトドア・ベンディングカートでは、クロウハウザー巡査のお気に入りのドーナツをはじめとしたテーマフードも登場。ズートピアの限定グッズや、見た目も味も楽しいスイーツ、予想外の体験など、思わず歓声をあげてしまうような新コンテンツがいっぱいのパーティーとなっている。
■大晦日はカウントダウンも
また、音楽と華やかなお祝いムードに包まれた「大晦日カウントダウン・パーティー」も実施。2025年最後の瞬間には、キャッスル・オブ・ドリームで、20周年限定のスペクタクル「モーメンタス：パーティー・イン・ナイト・スカイ」が開催される。ミッキー＆フレンズも登場し、花火や新たなプロジェクションや、ドローンの演出を見ながら夢のようなカウントダウンになること間違いなしだ。
通常の1デー・チケットに100香港ドルを追加すると、2日連続でパークを楽しめる「ノンストップ・2デー・ファン・チケット」へアップグレードも可能。一層きらめきを増した華やかなパーティームードを存分に楽しめるだろう。