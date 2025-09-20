¡Ö¥¸¥§¥ó¡¦¥Ö¥¤¡×¥·ー¥º¥ó2µÓËÜ¡¢¥¢¥ó¥É¥ìÌò¥Á¥ã¥ó¥¹¡¦¥Ñー¥É¥â¤Î»ö¸Î°ÊÁ°¤Ë5ÏÃ¤Ö¤ó´°À®¤·¤Æ¤¤¤¿
¡Ö¥¶¡¦¥Üー¥¤¥º¡×¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡Ö¥¸¥§¥ó¡¦¥Ö¥¤¡×¥·ー¥º¥ó2¤Ï¡¢»£±Æ³«»ÏÁ°¤Ë¥¢¥ó¥É¥ìÌò¥Á¥ã¥ó¥¹¡¦¥Ñー¥É¥â¤¬µÞÀÂ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢È¾Ê¬°Ê¾å´°À®¤·¤Æ¤¤¤¿µÓËÜ¤òÇò»æ¤ËÌá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Á´ÌÌÅª¤Ê¥ê¥é¥¤¥È¤Î²áÄø¤ä¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¥·ー¥º¥ó¤Î¹½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶¦Æ±¥·¥çー¥é¥ó¥Êー¤Î¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥Õ¥¡¥¼¥«¥¹¤¬ÊÆ¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¸¥§¥ó¡¦¥Ö¥¤¡×¥·ー¥º¥ó2Âè1ÏÃ¡Ø¿·³Ø´ü¤Î»Ï¤Þ¤ê¡Ù¤ÎÆâÍÆ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¸¥§¥ó¡¦¥Ö¥¤¡×¥·ー¥º¥ó1¤Ç¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¢¥ó¥Àー¥½¥óÌò¤ò±é¤¸¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¡¦¥Ñー¥É¥â¤Ï2024Ç¯3·î30Æü¡¢¥·ー¥º¥ó2¤Î»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ð¥¤¥¯¤Ç°ÜÆ°Ãæ¤Ë»ö¸Î¤ËÁø¤¤¡¢µ¢¤é¤Ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£27ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£©Amazon Studios
¥Õ¥¡¥¼¥«¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åö»þ¥·ー¥º¥ó2¡ÊÁ´8ÏÃ¡Ë¤ÎµÓËÜ¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ó¥É¥ì¤Î¥¹¥Èー¥êー¤¬5ÏÃÊ¬¤Û¤É½ñ¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢¡È¤¢¤¢¡¢ÅöÁ³¤³¤ì¤ÏÁ´Éô»È¤¨¤Ê¤¤¤Ê¡É¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á°ì¤«¤é¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤¬¡¢Ã¯¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤ÆÂåÌò¤òÄó°Æ¤¹¤ë¼Ô¤Ï¤ª¤é¤º¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ä¥Æ¥ì¥Ó¶É¤â¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¥Ñー¥É¥â¤ò¼º¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ºîÃæ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Ï¥¢¥ó¥É¥ì¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÁÓ¼º¤ò¡ÖÂç³Ø¤Ë¥¹－¥Ñー¥Òー¥íー¤¬¤¤¤Æ¡¢¥°¥íÉ½¸½¤ä¥Ö¥é¥Ã¥¯¥æー¥â¥¢¤¬±²´¬¤¯À¤³¦´Ñ¤Ç¤É¤¦ÉÁ¤±¤ë¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡¢¡Ö¥·ー¥º¥óÁ´ÂÎ¤ÇÈà¤ò¾Î¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦Êý¸þÀ¤òÄê¤á¤¿¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥¼¥«¥¹¡£¤½¤·¤ÆºÇ½ªÅª¤Ë¡¢¡Öº£¥·ー¥º¥ó¤Ï¥¢¥ó¥É¥ì¤òÃæ¿´¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯9·î17Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿Âè1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¤¬¼ýÍÆ»ÜÀß¤«¤éÃç´Ö¤ÈÃ¦½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤ËËÛÁö¤·¡¢Æ¨¤²Æ»¤òºî¤ë²áÄø¤ÇÎÏ¤ò»È¤¤²Ì¤¿¤·¤¿·ë²Ì¡¢Ç¾¹¼ºÉ¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢Èà¤Î»à¤¬¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¡¢Êª¸ì¤òÆÍ¤Æ°¤«¤¹¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ë¡£
¥¢¥ó¥É¥ì¤Î»à¤ò¥·ー¥º¥ó¤Î¼´¤Ë¿ø¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¤Û¤É¿É¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¡È¤¢¤¢¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¥¢¥ó¥É¥ì¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤â¼º¤Ã¤¿¤ó¤À¡É¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥¼¥«¥¹¤Ï¸ì¤ë¡£¡Ö¤À¤«¤éºÇ½ªÅª¤Ë¡È¤¢¤¢¡¢¤³¤ì¤Ï¥¢¥ó¥É¥ì¤ÎÏÃ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡É¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¥·ー¥º¥óÁ´ÂÎ¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÎÏÃ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤òÂçÊÑ¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡Ö¥¸¥§¥ó¡¦¥Ö¥¤¡×¥·ー¥º¥ó2¤Ï¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡£Ëè½µ¿åÍËÆü¤Ë¿·¥¨¥Ô¥½ー¥É¹¹¿·Í½Äê¡£
