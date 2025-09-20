千鳥ノブ「糾弾したいことがある」友人の佐藤健に不満ぶつける、“事実”が隠蔽され驚く
お笑いコンビ・千鳥のノブ（45歳）が、9月19日に公開された、佐藤健の公式YouTubeチャンネルの動画に出演。Netflixドラマ「グラスハート」に佐藤健から出演オファーが直々にあり、撮影をしたのに、オールカットされていたと文句を言った。
ノブが友人である佐藤健に対して「糾弾したいことがある」「今後の関係が健の返答によっては亀裂が入るかも」と、不満をぶつけに佐藤の家に直接怒鳴り込む。
ノブによると、2年前に佐藤から直接「ちょっとわがまま聞いてくれる？」と連絡があり、Netflixでドラマを作るが、「それにノブに出てほしい」とオファーがあったという。
ノブは「そんなん俺、演技も下手やし、もうそんなんネタにされてるぐらいだから無理やで」と遠慮したが、佐藤は「今回はどうしてもノブに出て欲しいから、もうノブ役を作った。だから出てくれ」と言ったとのこと。
その後、ノブは横浜のみなとみらいに作ったセットに行き、音楽番組の司会役として10数テイク撮影したが、「1か月後に電話来て、『オールカットになりました』って。TENBLANK、『グラスハート』がこの事実を隠蔽してます！びっくりしてるんすよ！」とクレームを入れた。
佐藤は「厳密に言うと、声だけの出演にさせていただきました。音声は使わせていただいて」と話し、スタッフロールにはノブの名前があると説明。さらに「プロデューサーがすっごい神妙な面持ちで俺んとこ来て『健さん、ちょっと相談なんですけど。ちょっと、ノブさん、ない方がいいかもしれない』」と言われた結果、「カットしましょう、とは言いました」と語った。
ノブが友人である佐藤健に対して「糾弾したいことがある」「今後の関係が健の返答によっては亀裂が入るかも」と、不満をぶつけに佐藤の家に直接怒鳴り込む。
ノブは「そんなん俺、演技も下手やし、もうそんなんネタにされてるぐらいだから無理やで」と遠慮したが、佐藤は「今回はどうしてもノブに出て欲しいから、もうノブ役を作った。だから出てくれ」と言ったとのこと。
その後、ノブは横浜のみなとみらいに作ったセットに行き、音楽番組の司会役として10数テイク撮影したが、「1か月後に電話来て、『オールカットになりました』って。TENBLANK、『グラスハート』がこの事実を隠蔽してます！びっくりしてるんすよ！」とクレームを入れた。
佐藤は「厳密に言うと、声だけの出演にさせていただきました。音声は使わせていただいて」と話し、スタッフロールにはノブの名前があると説明。さらに「プロデューサーがすっごい神妙な面持ちで俺んとこ来て『健さん、ちょっと相談なんですけど。ちょっと、ノブさん、ない方がいいかもしれない』」と言われた結果、「カットしましょう、とは言いました」と語った。