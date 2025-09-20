¥¬¥Á¥ã¡Ö¤ª¤µ¤ë¤Î¥¸¥çー¥¸ ¤Þ¤ß¤ì¤ëFig.¡×10·î¾å½ÜÈ¯Çä¡£Á´3¼ï¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¥¥ã¥é¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡È²¿¤«¡É¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·¥·¥êー¥º
¡Ú¤ª¤µ¤ë¤Î¥¸¥çー¥¸ ¤Þ¤ß¤ì¤ëFig.¡Û 10·î¾å½Ü È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§1²ó400±ß
¡Ú¤ª¤µ¤ë¤Î¥¸¥çー¥¸ ¤Þ¤ß¤ì¤ëFig.¡Û
¡Ö¤Í¤³¤Þ¤ß¤ì¡×
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥¢ー¥Ä¤Ï¡¢¥¬¥Á¥ã¾¦ÉÊ¡Ö¤ª¤µ¤ë¤Î¥¸¥çー¥¸ ¤Þ¤ß¤ì¤ëFig.¡×¤ò10·î¾å½Ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1²ó400±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤µ¤ë¤Î¥¸¥çー¥¸¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡È²¿¤«¡É¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¤Î¿·¥·¥êー¥º¡£¡Ö¤Ê¤¼¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿?!¡×¤È¤¤¤¦¡¢ÁÛÁüÎÏ¤òÁß¤Î©¤Æ¤ë³Ú¤·¤¤¥·ー¥ó¤¬¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡Ö¤Í¤³¤Þ¤ß¤ì¡×¡¢¡Ö¥Éー¥Ê¥Ä¤Þ¤ß¤ì¡×¡¢¡Ö¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¤Þ¤ß¤ì¡×¤Î3¼ïÎà¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Éー¥Ê¥Ä¤Þ¤ß¤ì¡×
¡Ö¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¤Þ¤ß¤ì¡×
¥µ¥¤¥º¡§ËÜÂÎ Ìó48mm
ºà¼Á¡§ËÜÂÎ PVC
(C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved. Curious George and related characters, created by Margret and H. A. Rey, are copyrighted and registered by HarperCollins Publishers L.L.C. and used under license.All rights reserved.