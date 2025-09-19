GoogleËÝÌõ¤Ë¡ÖAIÀìÂ°¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡×¤¬²è´üÅª¡£¸ì³Ø¤Î¡ÖÆÈ³Ø¡×¤òÂ´¶È¤Ç¤¤½¤¦
Google¤¬º£½µ¡¢GoogleËÝÌõ¤Ë2¤Ä¤Î²è´üÅª¤ÊAIÅëºÜµ¡Ç½¤òÅ¸³«¤·¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸ì³Ø³Ø½¬¥¢¥×¥ê¤ÎÂåÉ½³Ê¤Ç¤¢¤ëDuolingo¤ÎÂ¸ºß¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¸À¸ì½¬ÆÀ¤ÎÊýË¡¤½¤Î¤â¤Î¤òº¬Äì¤«¤éÊÑ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ºÃÀÞ¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÏÃ¤¹¡¦Ê¹¤¯¡×¤È¤¤¤¦¼ÂÁ©Åª¤ÊÎý½¬¤Îµ¡²ñ¤ò¡¢AI¤¬°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¤¿¤á¤ËÌµ¸Â¤ËÁÏ¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Google¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ï¡Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥¹¥¥ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë¸¤¯Å¬±þ¤¹¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¤³¤Î¼ÂÁõ¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ä¾´¶Åª¤Ë»È¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡¢AIÀìÂ°¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î·Þ¤¨Êý
¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢¸½ºßiOS¤ÈAndroid¤Ç¥Ù¡¼¥¿ÈÇ¡Ê»îÍÑÈÇ¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¼Ô¤ò¹¤²¤Ê¤¬¤éÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Î´Ä¶¤Ç¤Ï¤Þ¤À»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯¤½¤Î¿¿²Á¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£Google¤¬¼¨¤·¤¿ÍøÍÑ¼ê½ç¤Ï¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£
³Ø½¬Ãæ¤Î¸À¸ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¥¹¥¥ë¥ì¥Ù¥ë¤«¿Ò¤Í¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÖBasic¡×¡Ê´ðËÜÅª¤ÊÃ±¸ì¤ä¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡¢¡ÖIntermediate¡×¡ÊÆü¾ïÅª¤Ê²ñÏÃ¤ä°Õ¸«¸ò´¹¤¬¤Ç¤¤ë¡Ë¡¢¡ÖAdvanced¡×¡ÊÍÍ¡¹¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¿¼¤¯ÏÃ¤»¤ë¡Ë¤Î3ÃÊ³¬¤«¤éÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ê¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡ÖJust starting¡Ê¤Ï¤¸¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¡Ë¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¡Ë¸À¸ì¤ò³Ø¤ÖÆ°µ¡¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÇÆþÎÏ¤¹¤ë¤«¡¢¥¢¥×¥ê¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿ÁªÂò»è¤«¤éÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÀßÄê¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢AI¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÈÌÜÅª¤ËºÇÅ¬¤ÊÎý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤ò½Ö»þ¤ËÀ¸À®¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¸ì³Ø¥³¡¼¥Á¤¬¡¢º£¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤â¤Ã¤È¤âÉ¬Í×¤Ê²ÝÂê¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¿©»ö¤ÎÃíÊ¸¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç2¤Ä¤Î¼ÂÁ©Åª¤ÊÎý½¬ÊýË¡¤¬ÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°Îý½¬: ¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤ÎÃ»¤¤²»À¼¤òÊ¹¤¡¢°ÕÌ£¤òÍý²ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²»¤Î·Ò¤¬¤ê¤ä¥ê¥º¥à¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÀ¸¤¤¿¸ÀÍÕ¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¡×¤òÄÏ¤àÎý½¬¤Ç¤¹¡£Ê¹¤¼è¤ì¤¿Ã±¸ì¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë·Á¼°¤Ç¡¢¥²¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ë½¸ÃæÎÏ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ô¡¼¥¥ó¥°Îý½¬: ²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¡¢¼ÂºÝ¤ËÀ¼¤Ë½Ð¤·¤ÆÈ¯²»¤·¤Þ¤¹¡£Æ¬¤ÎÃæ¤ÎÃÎ¼±¤ò¡¢¸ý¤«¤é½Ð¤¹¡Ö»È¤¨¤ë¥¹¥¥ë¡×¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤¹¤ë¡¢¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¤³¤Î¡È¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÎý½¬¡É¤¬¡¢¸ì³ØÎÏ¤ò¿¤Ð¤¹¤Î¤«¡©
°ì¸«¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ï¡¢¸À¸ì½¬ÆÀ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î²Ê³ØÅª¤ÊÎ¢ÉÕ¤±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Google¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎÇ§ÃÎ²Ê³Ø¸¦µæ¤Ë´ð¤Å¤¡Ö³Ø½¬¤ÎÀìÌç²È¡×¤È¶¦Æ±¤Ç¤³¤Î¥Ä¡¼¥ë¤òÀß·×¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¤Ä¤Þ¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÇ¾¤¬¤â¤Ã¤È¤â¸úÎ¨Åª¤Ë¸À¸ì¤òµÛ¼ý¤Ç¤¤ëÊýË¡¤¬¡¢¤³¤Î¥¢¥×¥ê¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Duolingo¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ·ÏÅª¤Ê¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ò»ý¤ÄÀìÌç¥¢¥×¥ê¤ÈÄ¾ÀÜÈæ³Ó¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Æü¾ï¤Î·ä´Ö»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÌµÎÁ¤Ç¡¢¤«¤Ä¤â¤Ã¤È¤â½ÅÍ×¤Ê¡ÖÏÃ¤¹¡¦Ê¹¤¯¡×¤Î¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥ÈÎý½¬¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î³Ø½¬¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö²ñÏÃ¤ÎÊÉ¡×¤ò¤Ê¤¯¤¹¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àËÝÌõ¤Î¿Ê²½
¤â¤¦1¤Ä¤Î¿·µ¡Ç½¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à²ñÏÃ¡×µ¡Ç½¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬ÏÃ¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò¥¢¥×¥ê¤¬ËÝÌõ¤·¡¢¤½¤ÎËÝÌõ·ë²Ì¤òÁê¼ê¤Ë¸«¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î¿·¤·¤¤¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¡¢¤½¤Îµ¡Ç½¤ò¤µ¤é¤Ë1Êâ¿ä¤·¿Ê¤á¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬ÏÃ¤·¤Ï¤¸¤á¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇËÝÌõ¤µ¤ì¡¢Áê¼ê¤Î²èÌÌ¤Ë¥Æ¥¥¹¥È¤È¤·¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ÄÌÌõ¤ò²ð¤·¤¿²ñÏÃ¤ÇÀ¸¤¸¤ë¡ÖÂÔ¤Á»þ´Ö¡×¤ò¸Â¤ê¤Ê¤¯¥¼¥í¤Ë¶á¤Å¤±¤ë»î¤ß¤Ç¤¹¡£
Áê¼ê¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î»×¹Í¤ÎÎ®¤ì¤òÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤éÆâÍÆ¤òÍý²ò¤Ç¤¡¢²»À¼¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬ÏÃ¤·½ª¤¨¤¿Ä¾¸å¤Ë¥¢¥×¥ê¤¬Á´Ê¸¤ò³ê¤é¤«¤ËÆÉ¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Google¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¡¢¥Ò¥ó¥Ç¥£¡¼¸ì¡¢´Ú¹ñ¸ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¢¥¿¥ß¥ë¸ì¤Ê¤É70°Ê¾å¤Î¸À¸ì¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥á¥¥·¥³¤ÎGoogleËÝÌõ¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤éÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¼ÂºÝ¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ËÝÌõ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¤«¤Ê¤êÂ®¤¯¡¢¤³¤ì¤Ê¤é²ñÏÃ¤¬¤â¤Ã¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²óGoogleËÝÌõ¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿2¤Ä¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÆÈÎ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¸À¸ì¤È¤¤¤¦¾ãÊÉ¤ò¸Â¤ê¤Ê¤¯Äã¤¯¤·¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Í³¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡¢1¤Ä¤ÎÁÔÂç¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI¤Ë¤è¤ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿Îý½¬¤Ï¡¢¸ì³Ø³Ø½¬¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò·àÅª¤Ë²¼¤²¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Ú¡¼¥¹¤Ç¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¹¥¥ë¤òËá¤¯¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¿Ê²½¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àËÝÌõ¤Ï¡¢¤Þ¤À³Ø½¬ÅÓ¾å¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤È²²¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÂÐÏÃ¤¹¤ëÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ß½ª¤¨¤¿º£¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸ì³Ø³Ø½¬¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÊ¬¸ü¤¤¥Æ¥¥¹¥È¤ä¹â³Û¤Ê¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ãø¼Ô¾Ò²ð¡§Jake Peterson
ÊÆLifehacker¤Î¥·¥Ë¥¢¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡¦¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¡£2021Ç¯¤ËLifehacker¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢¡ÖÆü¾ïÀ¸³è¤Ë¤ª¤±¤ëAI¤ÎºÇÅ¬¤Ê³èÍÑË¡¡×¤«¤é¡Ö¤É¤ÎMacBook¤òÇã¤¦¤Ù¤¤«¡×¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¡¢¥²¡¼¥àµ¡¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥Í¥Á¥«¥Ã¥È½£ºß½»¡£
ÊÔ½¸¼Ô¾Ò²ð¡§ËÌÅÄÎÏÌé
¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥«¡¼ÊÔ½¸Éô°÷¡£¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥«¡¼¤Ç¤Ï¡¢AI¥«¥Æ¥´¥ê¤ÈXÈ¯¿®¤òÃæ¿´¤ËÃ´Åö¡£Duolingo¤Ï2¥«·î¤ÇºÃÀÞ¡£Gemini¤Ê¤é·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤«¤â¡Ä¡Ä¤È¿®¤¸¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£
