【価格は167万2000円〜】新型日産ルークスのグレード&価格公開！発売は今秋から
従来の軽自動車の常識を打ち破る
日産自動車は19日、8月22日に先行公開した新型『日産ルークス』の価格を発表した。発売は今秋を予定している。
新型ルークスは、エクステリアに『かどまる四角』をモチーフとしたデザインや、日本の伝統的な建築様式である『唐破風（からはふ）』にインスピレーションを受けた新たな2トーンカラーを採用。インテリアは『リビングルームのような心地よい空間』を目指している。
また、『インテリジェントアラウンドビューモニター』（移動物検知、3Dビュー機能付）をはじめとする多くの先進運転支援技術を搭載し、室内空間、走行性能、使い勝手など全方位で進化させ、『従来の軽自動車の常識を打ち破る、まったく新しい価値を提供する』としている。
新型ルークスのグレードおよび価格
新型ルークスのグレードおよび価格は以下の通り。
駆動 エンジン グレード 価格
2WD BR06 S 167万2000円
2WD BR06 X 173万9100円
2WD BR06 ハイウェイスターX 191万9500円
2WD BR06 ハイウェイスターXプロパイロットエディション 210万5400円
2WD BR06インタークーラーターボ ハイウェイスターGターボ 215万9300円
2WD BR06インタークーラーターボ ハイウェイスターGターボプロパイロットエディション 224万9500円
4WD BR06 S 182万2700円
4WD BR06 X 188万9800円
4WD BR06 ハイウェイスターX 203万3900円
4WD BR06 ハイウェイスターXプロパイロットエディション 221万9800円
4WD BR06インタークーラーターボ ハイウェイスターGターボ 227万3700円
4WD BR06インタークーラーターボ ハイウェイスターGターボプロパイロットエディション 236万3900円