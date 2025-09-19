@AUTOCAR

従来の軽自動車の常識を打ち破る

日産自動車は19日、8月22日に先行公開した新型『日産ルークス』の価格を発表した。発売は今秋を予定している。

新型ルークスは、エクステリアに『かどまる四角』をモチーフとしたデザインや、日本の伝統的な建築様式である『唐破風（からはふ）』にインスピレーションを受けた新たな2トーンカラーを採用。インテリアは『リビングルームのような心地よい空間』を目指している。


また、『インテリジェントアラウンドビューモニター』（移動物検知、3Dビュー機能付）をはじめとする多くの先進運転支援技術を搭載し、室内空間、走行性能、使い勝手など全方位で進化させ、『従来の軽自動車の常識を打ち破る、まったく新しい価値を提供する』としている。

新型ルークスのグレードおよび価格

新型ルークスのグレードおよび価格は以下の通り。

駆動　エンジン　グレード　価格
2WD　BR06　S　167万2000円
2WD　BR06　X　173万9100円
2WD　BR06　ハイウェイスターX　191万9500円
2WD　BR06　ハイウェイスターXプロパイロットエディション　210万5400円
2WD　BR06インタークーラーターボ　ハイウェイスターGターボ　215万9300円
2WD　BR06インタークーラーターボ　ハイウェイスターGターボプロパイロットエディション　224万9500円


4WD　BR06　S　182万2700
4WD　BR06　X　188万9800円
4WD　BR06　ハイウェイスターX　203万3900円
4WD　BR06　ハイウェイスターXプロパイロットエディション　221万9800円
4WD　BR06インタークーラーターボ　ハイウェイスターGターボ　227万3700円
4WD　BR06インタークーラーターボ　ハイウェイスターGターボプロパイロットエディション　236万3900円