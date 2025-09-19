Photo: 山田洋路

年齢を重ねるにつれ、多くの人が直面する、聞こえに関するちょっとした不便。かくいう私も、離れて暮らす親との電話で、会話が噛み合わないことが増えたのが気になっていました。

とはいえ、いかにもな集音器をプレゼントしても、心理的な抵抗から使わなくなるのは目に見えています。

そんなとき見つけたのが、スタイリッシュなAI搭載集音器「KIKOE EAR」でした。聞こえの補助ツールとは思わせないデザインで、「スマホいらずの簡単操作」というコンセプトに惹かれ、早速試してみることにしました。

ファーストインプレッションは、ただのオシャレなイヤホン

Photo: 山田洋路

製品が届き、まず驚いたのがそのデザイン性。光沢を抑えた上品な質感のケースといい、耳に収まるコンパクトなイヤホン本体といい、どこからどう見ても今どきのワイヤレスイヤホンです。これならカフェで取り出しても、誰も集音器だとは気づかないでしょう。

本当にスマホいらず？ その簡単さに驚き

Photo: 山田洋路

「KIKOE EAR」の最大の魅力は、その手軽さかもしれません。スマホとのペアリングは一切不要。ケースを開け、耳に着ける、ただそれだけで音が以前より聞き取りやすくなる感覚を得られました。この「接続せずにそのまま使える」という点が、想像以上に快適でした。

操作も極めて直感的です。イヤホン側面を軽くダブルタップすれば音量が変わる。電源のON/OFFも長押しするだけ。これなら、機械が苦手な私の親でも、説明書を読まずに使いこなせるだろうと確信しました。

AIの実力は？コンビニ店員がピンマイクで話してるよう

Photo: 山田洋路

肝心の「聞こえ」の性能。結論から言うと、私には新鮮な体験の連続でした。

「KIKOE EAR」を着けたまま近所のコンビニへ入店。レジで応対してくれた店員さんの声が、まるでピンマイクを使って話してくれているかのように、相対的に聞き取りやすく感じたんです。

背景のBGMなんかの雑音は、意識の外側に追いやられるような感覚。これがAIによる音声識別の力かと、思わず唸ってしまいました。

自宅で試した動画鑑賞も同様です。個人的な感想なのですが、着けていないときより小さな音量での俳優のセリフが聴き取りやすく感じました。テレビのボリュームを上げがちな方にも、役立つかもしれません。

少し意外だった点

Photo: 山田洋路

素晴らしい性能の一方で、使ってみて少し意外だった点も。それは、その集音性能の高さゆえの「感度の良さ」です。

AIが会話の邪魔になる環境音は抑えてくれるのですが、遠くで鳴くカラスの声や、テーブルにコップを「コツン」と置くような単発の鋭い音も、しっかりと増幅します。

「聞きたい声」以外の音も聞こえるのは当然とはいえ、使い始めは少しその感度に驚くかもしれません。ただ、私の場合は数時間使ううちには慣れてきました。

今回「KIKOE EAR」を試してみて、コミュニケーションを円滑にするための補助ツールになり得ると実感。補聴器や集音器のデザインに抵抗がある方や、機械の複雑な操作が苦手な方にも受け入れやすそうな「KIKOE EAR」、気になる方は、ぜひプロジェクトページで詳細をチェックしてみてください。

Photo: 山田洋路

