保育士「旦那さんとは会社で出会ったんですか？」何で知ってるの！？【まさかの情報源】に唖然としたワケ

筆者の息子が通っていた保育園でのエピソードをご紹介します。

保育士さんが私たち夫婦の馴れ初めを知っていて、その情報源に唖然……！

保育園に通っていた息子

息子が保育園に通い始めて間もないころ。



慣れない場所に親子共々ドキドキしながら通わせていましたが、お迎え時に保育士さんたちが息子の園での様子を細かく教えてくれ、「楽しそうに過ごせているようで良かったな」と安心していました。

ところがある日のお迎え時、一人の保育士さんから





「旦那さんとは会社で出会ったんですかー？」と質問が。

「あ、はいそうですー……」と答えたものの、



「あれ、誰にも話していないのに、何で知ってるんだろう？」と疑問に思い、尋ねました。

すると、



「園に提出してもらった書類を見て気付いたんですー！」と。

私はちょっとびっくり。その書類は、保護者の勤務先情報や住所、連絡先等が記載されているもの。あくまで個人情報なので、それ相当の扱いをされるものだと思っていた書類です。息子の発熱時の連絡用に使うのかなと予想していたものが、まさか馴れ初めという雑談に使われたことに、ドン引きしてしまいました。

思い切って園長先生に相談

「個人情報は必要最低限で使用して欲しい」と園に伝えようか迷いましたが、新米ママだった私は、モンスターペアレンツ扱いされたら嫌だなと、今思えば極端ですが、そう思い、何も言わずにいました。

しかしその後、園から「保護者と一緒に保育園をより良いものにしていきたい」という趣旨のお手紙があり、思い切って園長先生に相談してみることに。すぐに改善してくれました。

安心しましたし、「不安なことを伝える = モンスターペアレンツ扱いされる」ことは無いと、園への信頼感も高まった出来事でした。

【体験者：30代・筆者、回答時期：2025年8月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

FTNコラムニスト：Emma.I

長年人事業務に携わり、働き続ける人々の本音や葛藤に触れてきたライター。

現在は仕事や自身の育児を通じて得た経験を元に、誰かの心に寄り添い、クスッと笑えるエピソードを執筆中。

特に、女子中高出身者の視点やグローバル企業出身者の視点からの記事を得意とする。