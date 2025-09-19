えええ、それ【ハニーズ】なのッ！？ 大人こそ狙いたい♡「秋っぽアイテム」

まだまだ夏服が手放せないなら、秋らしさを感じさせる小物使いに意識をシフトさせるのがおすすめ。今回は【ハニーズ】から、大人こそ頼りたいシックで秋らしいアイテムをピックアップ。大注目のスカーフからスエード調素材のキャップまで、夏の装いとはひと味違ったぬくもりを感じさせる小物が揃っているようです。季節の変わり目こそ、小物にこだわってオシャレ度を高めてみては？

レトロなヴィンテージ柄が映えるスカーフ

【ハニーズ】「大判スカーフ」\1,780（税込）

春夏に引き続き、トレンドアイテムとして熱視線を集めているスカーフ。ハニーズでも1辺約90cmの大判サイズのスカーフが、4つの柄のバリエーションで展開されています。ビスチェのように胸元に巻きつけたり腰にレイヤードしたりと、幅広いアレンジを楽しめるはず。秋らしいレトロなヴィンテージ柄は、大人コーデにクラシカルな雰囲気をプラスするのにぴったり！

スエード調素材が秋らしいぬくもりを添えるキャップ

【ハニーズ】「スエードキャップ」\1,480（税込）

起毛感のあるスエード調素材が秋らしいぬくもりを感じさせる、ベーシックなフォルムのキャップ。あえてロゴや柄を入れないデザインに、ゴールドカラーのプレートがアクセントとしてさりげなく添えられているのがポイントです。ブラウンやベージュといったこっくりとした色あいも品があり、大人コーデの外し役としても活躍に期待できます。

横長フォルムがスタイリッシュなボストンバッグ

【ハニーズ】「ボストンバッグ」\2,980（税込）

角を落とした横長の台形フォルムがスタイリッシュな印象を感じさせるボストンバッグ。しっかりと自立するフォルムはきちんと感があり、大人のキレイめコーデにもマッチ。落ち着いた合成皮革素材によって高見えも狙えます。約縦15.5 × 横30 × マチ9.5cmの大きすぎないサイズなのも相まって、秋らしさを呼び込むちょっとしたアクセントとして重宝しそうです。

グッと季節感を進める高見えウエスタンブーツ

【ハニーズ】「ウエスタンブーツ」\3,980（税込）

公式ECサイトにて「ひざ下までのロング丈で足長効果抜群」と紹介されている、秋冬らしいウエスタンブーツ。秋らしいスエード調素材と合成皮革素材の2種類・4色で展開されており、一点投入で足元からグッと季節感を進めてくれそう。あえて装飾感を抑えたシンプルなデザインはコーデのテイストを問わず合わせやすく、ウエスタンブーツ初挑戦という大人女性にもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ