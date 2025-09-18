Image: Apple

乗り換える派の意見はコチラ。

いよいよ明日発売日となったiPhone17シリーズ、購入の決断はつきましたか？

毎年のようにiPhoneを買い替えるなんてのは昔の話で、じっくり検討して決めるのが今のギズモード編集部/ライターの動き方。今回は「iPhone 17シリーズに乗り換える」という判断をしたメンバーに、決断のポイントを聞いてみました。

iPhone 17シリーズの購入について迷っている人は、以下の意見を参考にしてみてはいかがでしょうか？

ポイントはバッテリーの持ち時間（iPhone 17 Pro Max）

現在はiPhone 15 Proを使っているライター・小暮ひさのりが選んだのはiPhone 17 Pro Max。ポイントになったのはバッテリー容量とのこと。

iPhone 15 Proバッテリー弱すぎだと思いませんか？ 購入2年目でバッテリーの劣化も進み、もはやモバイルバッテリーが無いと外出に対応できないレベルでストレスがマッハなのです…。 なのでもう次はバッテリー持ち重視で行くね！ と一番デカいPro Maxに飛びつきました。画面がデカいiPhoneとお付き合いするのは久しぶりなので、どんな変化がやってくるのか楽しみです。（小暮ひさのり）

やはりバッテリーが最大の購入理由（iPhone 17 Pro Max）

現行機種として、iPhone 15 ProとNothing Phone (1)を二刀流で使用しているライター・はらいさん。彼が購入するのもiPhone 17 Pro Max。決め手はやはりバッテリーのようです。

また、ディスプレイの大きさや強化されたカメラのズーム性能、コズミックオレンジのカラーにも魅力を感じているといいます。

買い替え最大の理由は、バッテリー持続時間が最大23時間から最大39時間に伸びるから。バッテリーもちは長ければ長いほど嬉しいので。 6.9インチのPro Maxを選んだ理由は、大画面で映画やドラマを見たいから。ジムでトレッドミルやエアロバイクを使うときに基本iPhoneで動画を流すため、大画面のiPhoneが欲しい。強化されたカメラのズーム性能を活かしながら映像制作にも挑戦してみようと思います。 コズミックオレンジを選んだ理由は、もともとオレンジが好きなのとProモデルとは思えない1番フレッシュな色を試してみたいと思ったため。ただ、オレンジに合うケース選びがとても難しく、ケースの購入は一旦保留です。（はらいさん）

16 Pro Maxの大きさがデカすぎたため機種変（iPhone 17 Pro）

ライター・SUMA-KIYOがピックしたのは、iPhone 17 Pro。

彼の場合は、昨年購入したiPhone 16 Pro Maxの大きさがライフスタイルに合わなかったため、iPhone 17 Proの購入に至ったとのこと。向上した望遠レンズの性能も購入の決め手になっているといいます。

購入理由：昨年、iPhone 16 Pro Maxを購入しましたが、僕には少し大きすぎました。片手での操作が難しく、ポケットに入れると重さで服が伸びてしまうのがとても苦痛なんです。バッテリーの持ちは、1日中ハードに使っても40％ほど残っていることが多く、期待通りだったのですが…。 今回のiPhone 17 Proはさらにバッテリー性能が向上したとのことで、「サイズを戻しても大丈夫なのでは？」という期待から購入を決めました。 また、望遠レンズが48メガピクセルに対応したのも、大きな購入動機のひとつです。15から16に乗り換えた際、超広角が48メガピクセル対応になり、驚くほど画質が向上した経験があったので、今回の進化にも大いに期待しています。（SUMA-KIYO）

Source: Apple