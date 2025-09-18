◆世界陸上 第６日（１８日、国立競技場）

女子走り高跳び予選で、競技中に寝袋で眠る姿が見られたことから、ディズニー映画の登場人物にちなみ「眠れる森の美女」と呼ばれるようになったマフチフ（ウクライナ）が出場。予選が始まると寝袋に入り、ストレッチロールを枕に眠りに入ったが、競技開始１時間後、雨が降る中で１メートル９２で初めて登場して一発で成功した。

その後は雨が強まったため、ぬれない競技場の隅に移動。再び眠りに入った。

“眠り姫”が眠る間に競技は進行１メートル９２をクリアした１１人と、１メートル８８をクリアしたうちの５人が決勝に進んだ。

１４歳で本格的に走り高跳びを始めたというマフチフ。実はきっかけは、「姉は空手をしていて、約１０年前にヨーロッパで２番になりました。最初は空手を勧められましたが、１、２週間でやめてしまった」と陸上競技を選択したことを告白。「世界記録も出すことができたので、正しい選択をした」と笑顔で明かしていた。

東京で行われる今季の大一番へ、「東京で世界陸上が行われることをすごく楽しみにしています。（メダル）競争も激しいと思いますが、全力を尽くします」と意気込んでいた。