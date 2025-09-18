人気テレビアニメ「ダンダダン」の公式サイトが2025年9月17日、新アルバム「『ダンダダン』オリジナルサウンドトラック 2」の発売を延期すると発表した。Xでは、収録曲をめぐる「騒動」を思い起こす声も出ている。

収録曲めぐり...YOSHIKIさんの投稿話題に

ダンダダン公式サイトは、同アルバムについて「制作上の都合により、発売を延期させていただくこととなりました」と発表した。

当初は10月8日発売予定だったが「変更後発売日：未定」とし、具体的な日付は公式サイトやXで追って報告するという。下記のようにも伝えた。

「楽しみにお待ち下さっているお客様ならびに関係者の皆様にはご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」

同アルバムは税込み3300円で、7月に放送開始したダンダダン第2期の22曲が収録される。既に予告されていた収録曲のひとつ、8月7日深夜放送の第18話で登場した劇中歌「HAYASii『Hunting Soul』」をめぐっては、ロックバンド「X JAPAN」のYOSHIKIさんが、X JAPANの楽曲に似ているのではないかとX上で指摘したことでも知られる。

「未収録で発売ってことだけにはならないで」の声

当時は、激しいメタル・ロック調の音楽を奏でるバンドマンたちと「おはらいだぁああああああ」などとする歌詞が視聴者の注目を集め、「オマージュ」や「パロディ」として一定の評価も得る中で騒動に。

8月22日にはダンダダン公式Xが「事前のご説明に思いが至らなかったことで、ご心配をおかけしてしまった」などと謝罪した。権利関係は関係各所と建設的に協議を進めているといい、「YOSHIKI様ともすでにお話をさせて頂いており、今回を契機に、未来に向けた創造的な取り組みを共に考えている所でございます」としていた。

アルバム発売延期の発表を受けて、Xでは、一連を思い出すように「Hunting Souが原因かな？」「ハンティング・ソウル未収録で発売ってことだけにはならないで欲しい」「この延期があの騒動によるものだとしたら残念でしかないなあ〜」といった反応が上がった。「HAYASHii feat.YOSHIKI ver.を絶賛製作中なんですよね？期待していいんですよね？」「むしろこれで注目度が上がって余計に売れると思います」と受け止める声もある。

なお、シングル版の「Hunting Soul」に関しては現在でも各サブスクで視聴することが出来る。