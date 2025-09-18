「これ大嘘」戦慄かなの、中学生時代の過激デマを訂正。「開示請求してくれ」「失礼すぎて泣いちゃった…」
「これ大嘘」戦慄かなの、中学生時代の過激デマを訂正。「開示請求してくれ」「失礼すぎて泣いちゃった…」
戦慄かなのさんは9月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。デマを訂正しました。
【投稿】過激デマを訂正
「ちゃんと説明してあげてて偉すぎる……」自身に関する男女関係のひどい“うわさ”が書かれたポストを引用し、「これ大嘘」と訂正した戦慄さん。「わたしの中学はみんなが想像してる10倍は一学年の人数少なくてヤンキーもギャルも1人もいないインキャ校で、たまに異性に告白する人とかいたけどok貰ってもその後どう接したらいいか分からなくなって自然消滅してたので」と、丁寧に説明しています。
コメントでは、「引用元が失礼すぎて泣いちゃった…」「開示請求されないだろうと思ってるからいっそのこと反省させてあげればいい」「こーゆーガセネタ言うやつなんなの笑」「バズってるデマほどだるいものは無い」「開示請求してくれ」「姫に対して失礼すぎる」「これクソわかりみなんだけど……」「これ系で本人が引用してるの初めて見た」「ちゃんと説明してあげてて偉すぎる……」などの声が上がりました。
「なんの宣伝？ありがとね」普段は自身のXで仕事に関する投稿を多くしている戦慄さん。13日には「新宿駅にバカの広告貼ってあったから撮った なんの宣伝？ありがとね」と、広告とのツーショットを披露していました。戦慄さんの最新ショットが気になる人は、ぜひ投稿をチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
外部サイト