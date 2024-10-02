戦慄かなの。かつてはマネージャー男性と交際していた9月30日、DJグループの「Repezen Foxx（レぺゼンフォックス）」元メンバーで人気YouTuberの「DJまる（本名・松尾竜之介）」が、Xを更新し、自身の逮捕を謝罪した。手書きの文書画像を掲載したDJまるは、そこに《9月28日に暴行容疑で逮捕され、本日釈放されました。自らの軽率な行動により、被害を与えてしまったお相手の女性に対して何よりも申し訳なく思っております》と