¡Ö¤È¤¦¤È¤¦½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡£¡£¡×¸µ¥Û¥¹¥È¤Î·Ý¿Í¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¼Ì¿¿Î®½Ð¤Ë¸ÀµÚ¡Ö¤³¤ì¤ÇËÜÅö¤Ë»Å»ö¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡×
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª°ËÃÏÃÎ¤µ¤ó¤Ï9·î17Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¼Ì¿¿¤Î¡ÈÎ®½Ð¡É¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÅê¹Æ¡ÛÎ®½Ð¤·¤¿¼Ì¿¿¤È¤Ï¡©
¡Ö¤³¤ì¤ÇËÜÅö¤Ë»Å»ö¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡£¡£¡£¡×¡ÖÌ¾Á°¤ò½ñ¤«¤ì¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï»¯¤µ¤ì¤ë¡×¤È¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ËµºÜ¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÃøÌ¾¿Í¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ò¤µ¤é¤·¤Æ¤¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖDEATHDOL NOTE¡×¡£¡ÖµÈËÜ·Ý¿Í¡×¤ÈÂê¤·¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤µ¤ó¤ä°ËÃÏÃÎ¤µ¤ó¤é¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¼Ì¿¿¤ò4Ëç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤ÎÌÌÇò¤¤½ê¤Ï¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Î°ËÃÏÃÎ¤µ¤ó¤Î¸µ¥«¥Î¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤Ç¡¢°ËÃÏÃÎ¤µ¤ó»ÅÀÚ¤ê¤Î²ñ¤Ê¤Î¤Ë¡¢°ËÃÏÃÎ¤µ¤ó¤À¤±ÄÙ¤ì¤ÆÃ¼¤Ã¤³¤Ç¿²¤Æ¤ë½ê¤Ç¤¹¡£¡£¡£¡×¤È¡¢¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡£°ËÃÏÃÎ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤È¤¦¤È¤¦½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡£¡£¸µ¥Û¥¹¥È¤Ç¥Ñ¥ê¥Ô¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡£¼ò¤ËÄÙ¤ì¤Æ¤ë¼Ì¿¿Î®½Ð¤«¡£¡£¡£½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÇËÜÅö¤Ë»Å»ö¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡£¡£¡£¡×¤È¡¢¡È´íµ¡´¶¡É¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀäÂÐ¤ª¤â¤í¤¤¤¹¤ä¤ó¤³¤Î°û¤ß²ñ¡×¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥À¥á¡¼¥¸0¤ÇÁð¡×¡ÖÀäÂÐ¤ª¤â¤í¤¤¤¹¤ä¤ó¤³¤Î°û¤ß²ñ¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³°¦¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¡Ö¤Æ¤Ã¤¤ê¥ª¥ó¥«¥¸¤«²¿¤«¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼ÊÌ¤Ë°¤¯¤Ê¤µ¤½¤¦¤ÇÁð¡×¡Ö»ÅÀÚ¤ëµ¤¥¼¥í¤ä¤ó¡Ä¡×¡Ö¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤Î¹¥´¶ÅÙ¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¹¥°ÕÅª¤ÊÀ¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)
