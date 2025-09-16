¡ÖÁí³Û1000Ëü±ß¡×¤«¤«¤ë¤³¤È¤â⁉¡¡´Ú¹ñ¤Ç¡È¿ÈÄ¹¥Ó¥¸¥Í¥¹¡É¤¬ÂçÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¥ï¥±
¡¡¤ï¤¬»Ò¤ò»×¤¦¿Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏËü¹ñ¶¦ÄÌ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿´ÇÛ»ö¤ÎÃæ¿È¤Ï¹ñ¤½¤ì¤¾¤ì¡£¤ªÎÙ¤Î´Ú¹ñ¤Ç¤Ï»Ò¶¡¤Î¡Ö¿ÈÄ¹¡×¤Ëµ¤¤ò¤â¤à¿Æ¤¬Áý¤¨¡¢À¯ÉÜ¤¬Æ°¤¯»öÂÖ¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¸½ÃÏ¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¼Â¾ð¤È¤Ï¡£
À®Ä¹¥Û¥ë¥â¥óÃí¼Í¤¬Î®¹Ô
¡¡8·î26Æü¡¢ÊÆ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËBTS¤Î¥Æ¥Æ¤³¤ÈV¡Ê29¡Ë¤¬Ë¬¤ìÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤ÈÊÂ¤Ö¤È¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤Ï²«¿§¤¤À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Æü´Ú¥¹¥¿¡¼¤Î¶¦±é¤ÏÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ãæ¤Ç¤â¿ÈÄ¹179¥»¥ó¥Á¤Î¥Æ¥Æ¤¬Âç¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÎÂçÃ«¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤â¸«Îô¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¡¢Î¾¼Ô¤ÎÂÎ³Ê¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ä¡Ä¤È´ê¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤«¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ê¤¤¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢»Ò¶¡¤Î¿ÈÄ¹¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¤¿Æ¤¿¤Á¤Î´Ö¤ÇÀ®Ä¹¥Û¥ë¥â¥óÃí¼Í¤¬Î®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ºß´Úµ¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö»õ¤ä»ëÎÏ¤Î¶ºÀµ¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡È¥×¥ì¥ß¥¢¥à»Ò°é¤Æ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡É¤Î°ì¤Ä¤À¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À®Ä¹¥Û¥ë¥â¥óÃí¼Í¤ÏËÜÍè¡¢Ê¿¶Ñ¤è¤êÃø¤·¤¯ÇØ¤¬Äã¤¤Äã¿ÈÄ¹¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿»Ò¶¡¤Ê¤É¤Ë½èÊý¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬À¯ÉÜµ¡´Ø¤¬Ãí¼Í¤ò»Ò¶¡¤Ë»È¤Ã¤¿ÊÝ¸î¼Ô1000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤ËÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤ÎÌó6³ä¤¬¼£ÎÅ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ã±¤Ë¿ÈÄ¹¤ò¿¤Ð¤¹ÌÜÅª¤Ç»È¤Ã¤¿¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÊÝ¸±Å¬ÍÑ³°¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Ï·è¤·¤Æ¤ª°Â¤¯¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¤Ë±ù¤¬À®Ä¹¥Û¥ë¥â¥óÃí¼Í¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤µ¤ë´Ú¹ñ¿Í½÷À¤Ï¤¿¤áÂ©¸ò¤¸¤ê¤Ë¸À¤¦¡£
¡Ö1¥«·î¤Ç¹ñ»º¤ÎÃí¼Í¤Ê¤é30Ëü¡Á50Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó3Ëü¡Á5Ëü±ß¡Ë¡¢³°¹ñ»º¤Ê¤é70Ëü¡Á100Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó7Ëü¡Á10Ëü±ß¡Ë¤¬Áê¾ì¤Ç¤¹¡£À®Ä¹´ü¤Ë¾Íè¤É¤ì¤¯¤é¤¤¿ÈÄ¹¤¬¿¤Ó¤ë¤«¸¡ºº¤·¡¢Äã¤¤¤è¤¦¤Ê¤éÃí¼Í¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£À®Ä¹´ü¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç²¿Ç¯¤âÂÇ¤ÁÂ³¤±¤ë¤¿¤á¡¢ÂÎ½Å¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬ÁíÈñÍÑ¤Ï5000Ëü¡Á1²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó500Ëü¡Á1000Ëü±ß¡Ë¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¤«¡×
¡È¿ÈÄ¹¥Ó¥¸¥Í¥¹¡É¤¬²áÇ®¤¹¤ëÍýÍ³
¡¡Ãí¼Í¤Ï1Æü1²ó¡¢Èé²¼»éËÃ¤Î¤¢¤ëÏÓ¤äÊ¢¤ËÂÇ¤Ä¡£ÉÂ±¡¤ÇÂÇ¤ÁÊý¤ò½¬¤Ã¤¿Êì¿Æ¤¬¹Ô¤¦¾ì¹ç¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤Îºî¶È¤ÎÉéÃ´¤Ë²ÈÂ²¤ÇÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö2¿Í·»Äï¤Î±ù¤¿¤Á¤Ï¡¢ÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤ÉÇØ¤¬Äã¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤½¤Î¤Þ¤ÞÀ®Ä¹¤·¤¿¤é170¥»¥ó¥Á¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¡¢À®Ä¹¥Û¥ë¥â¥óÃí¼Í¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÈñÍÑÌÌ¤Ê¤É¤â¹Í¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤À¾®³ØÀ¸¤Ç¤è¤ê¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ê²¼¤Î»Ò¤À¤±¤Ë¤·¤¿¤È·»É×ÉØ¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î´Ú¹ñ¿Í½÷À¡Ë
¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿²ÈÄí¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢2021Ç¯¤Ë13Ëü·ï¤À¤Ã¤¿Ãí¼Í¤Î½èÊý·ï¿ô¤Ï24Ç¯¤Ë¤Ï26Ëü·ï¤ËÇÜÁý¡£¡Ö¿ÈÄ¹¤¬¿¤Ó¤ë¡×¤È¤¦¤¿¤¦·ò¹¯¿©ÉÊ¤ä¥µ¥×¥ê¤â¿Íµ¤¤Ç¡¢º£Ç¯2·î¡¢À¯ÉÜµ¡´Ø¤Ï¸ØÂç¹¹ð¤È¤·¤Æ¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¹¹ð200·ï°Ê¾å¤òÅ¦È¯¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤«¤¯¤â¡È¿ÈÄ¹¥Ó¥¸¥Í¥¹¡É¤¬²áÇ®¤¹¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´Ú¹ñ»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Î»ù¶Ì°¦»Ò»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö´Ú¹ñ¤Ë¤ÏÆüËÜ¤è¤êÏª¹ü¤Ë¹â¤¤¿ÈÄ¹¤òÂº¤ÖÉ÷Ä¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îø°¦¤Ç¤âÃË½÷¶¦¤Ë¿ÈÄ¹¤¬¹â¤¤¿Í¤Ï¿Íµ¤¤Ç¡¢¤½¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤È¤·¤Æ¿ÈÄ¹¤¬Äã¤¤¤³¤È¤Ë¶¯¤¤¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÊú¤¤¬¤Á¡£²áµî¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡Ø180¥»¥ó¥Á°Ê²¼¤ÎÃËÀ¤ÏÉé¤±ÁÈ¤À¡Ù¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿½÷À¤¬Âç¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿ÈÄ¹¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ï¤ß¤ó¤ÊÉÒ´¶¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿ÈþÍÆÂç¹ñ¤Î´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡¢À°·Á¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£¤Ïµ¤·Ú¤Ë´é¤Ë¼ê¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤ëÊ¬¡¢ÊÑ¤¨¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¿ÈÄ¹¤ËÌÜ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ë¥Ã¥¥º¥à¡Ê³°¸«½Å»ë¼çµÁ¡Ë¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤ÈºÇ¶á¤Ç¤Ï¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¥·¥Ó¥¢¤Ê´Ú¹ñ¤ÎÊ¸²½¤Ï¤½¤¦ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç»Ò¶¡¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¼ê¤òÂÇ¤Á¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤â¡¢¿Æ¿´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¹â¿ÈÄ¹¤ÎÈþÃËÈþ½÷¤Ð¤«¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Þ¤¹¤±¤É¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2025Ç¯9·î11Æü¹æ ·ÇºÜ