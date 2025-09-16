ヴィランズが主役のパレードを再演！東京ディズニーランド“ディズニー・ハロウィーン2025”ザ・ヴィランズ・ハロウィーン “Into the Frenzy"
ディズニーヴィランズが主役の、妖しくも最高に盛り上がるハロウィーンパーティーが2025年も開催！
東京ディズニーランドでは、エンターテイメントプログラム「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン “Into the Frenzy”」を公演します。
「ミッキーマウス」たちも招待された、とびきりエキサイティングなパレードを紹介します！
東京ディズニーランド“ディズニー・ハロウィーン2025”ザ・ヴィランズ・ハロウィーン “Into the Frenzy”
公演場所：パレードルート
公演時間：約45分(1日1回)
フロートの数：6台
東京ディズニーランドでは、エンターテイメントプログラム「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン “Into the Frenzy”」を公演します。
おなじみのディズニーヴィランズが、魅惑的な音楽やパフォーマンスを携え、妖しくも最高に盛り上がるハロウィーンパーティーを開催！
パーティーには「ミッキーマウス」をはじめとするディズニーの仲間たち、そしてゲストが招待され、とびきりエキサイティングなひとときを楽しめます。
ディズニーヴィランズがお届けする、エネルギーに満ち溢れたパレードです。
ドクター・ファシリエとグーフィーのフロート
パレードの先頭は、パーティーのホストである『プリンセスと魔法のキス』の
ディズニーヴィランズ「ドクター・ファシリエ」が登場するフロート。
パーティー会場の入り口を表現したフロートで、「グーフィー」と一緒にお出迎えします。
「グーフィー」は、スケルトンがデザインされた紫色のシルクハットと、緑色のジャケットを羽織ったスタイルで登場します。
女王とクルエラ・ド・ビル、デイジーダックのフロート
2025年も
ダンサーに続いて、
『白雪姫』の「女王」と
『101匹わんちゃん』の「クルエラ・ド・ビル」が登場。
華やかな装飾でそれぞれの美しさを追求したフロートには、「デイジーダック」の姿もあります。
「デイジーダック」は、「女王」をイメージした紫色のドレスに、「クルエラ・ド・ビル」を彷彿とさせる白黒のケープを合わせた妖艶なコスチュームです。
フック船長、スミー、ガストン、ドナルドダックのフロート
『ピーター・パン』の「フック船長」と「スミー」、『美女と野獣』の「ガストン」たちが乗った、荒くれ者たちのフロート。
自分たちの魅力を詰め込んだデザインで、力強いポーズを披露します。
パーティーに招待された「ドナルドダック」は、海賊をモチーフにした青い衣装に身を包んで登場します。
マレフィセント、ジャファー、ミッキーマウスのフロート
ダンサーに続き、
『眠れる森の美女』の「マレフィセント」と、
『アラジン』の「ジャファー」という、強力なヴィランズが登場するフロート。
重厚感あふれる城やアラビアの装飾が豪華絢爛に設えられています。
ヴィランズに招待された「ミッキーマウス」は、ヴィランズカラーのコスチュームで登場します。
ファウルフェロー、ギデオン、ビッグ・バッド・ウルフ、チップ、デールのフロート
『ピノキオ』に登場する「ファウルフェロー」と「ギデオン」、『三匹の子ぶた』の「ビッグ・バッド・ウルフ」といった、いたずら好きな動物たちが集まるユニークなフロート。
お菓子やかぼちゃで飾り立てられたフロートには、「チップ」と「デール」も乗ってパーティーを楽しみます。
「チップ」と「デール」は、コウモリの羽がついたかわいいパーカーを着ています。
アースラとミニーマウスのフロート
パレードの最後尾を飾るのは、『リトル・マーメイド』のディズニーヴィランズ「アースラ」。
今にも呑み込まれそうな漆黒の海やパーティー会場の螺旋階段をイメージした、迫力満点のフロートです。
「アースラ」と招待された「ミニーマウス」は、「アースラ」の足のような黒と紫のドレスに、真っ赤なリボンを合わせた妖しくもかわいい姿で登場します。
ディズニーヴィランズが主役の、エネルギッシュで妖しいハロウィーンパーティー。
個性豊かなフロートと、ヴィランズやディズニーの仲間たちが繰り広げるパフォーマンスは必見です！
2025年の秋は、東京ディズニーランドで最高にエキサイティングなハロウィーンを体験できます。
東京ディズニーランドで公演される、エンターテイメントプログラム「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン “Into the Frenzy”」の紹介でした。
